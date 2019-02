Kontrole policji w całym kraju. Na celowniku zepsute auta

Po kaskadowych kontrolach prędkości, policja bierze się za trujące powietrze samochody. Dzisiaj, 27 lutego, policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą "SMOG".

Badanie polega na podłączeniu do pojazdu dymomierza lub analizatora spalin. Służby mają ok. 100 takich urządzeń, ale ich ograniczona liczba nie jest powodem do radości. Funkcjonariusz ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny nawet bez wykonywania badania. Wystarczy do tego uzasadnione przepuszczenie.