Koniec przymykania oka. Od 1 stycznia duże zmiany w przeglądach

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, jak będą wyglądać nowe zasady związane z obowiązkowymi badaniami technicznymi samochodów i motocykli . Najbardziej zauważalną nowością będzie robienie zdjęć przez diagnostów . Na fotografiach będzie uwieczniony pojazd z każdej z czterech stron oraz zegary. To ostatnie ma na celu potwierdzenie aktualnego stanu licznika. Nie tylko ma to dodatkowo ukrócić oszustwa, ale będzie też pomocne w sytuacji, gdy diagnosta popełni błąd podczas tworzenia wpisu w bazie. W takiej sytuacji zdjęcie pozwali zweryfikować stan faktyczny. Zdjęcia mają być przechowywane przez 5 lat.

O drugiej zmianie, która bez wątpienia ucieszy kierowców, mówiło się już od dawna. Teraz nie będzie trzeba czekać do ostatniego momentu, aby nie tracić dni okresu pomiędzy przeglądami. Zgodnie z nowymi zasadami, jeśli badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów odbędzie się maksymalnie 30 dni przed wyznaczonym terminem, to wpisana zostanie data wynikająca z poprzedniej kontroli . W ten sposób będzie można na badanie pojechać chwilę wcześniej, nie tracąc dni.

Z drugiej strony ustawodawca przygotował bat na spóźnialskich. Jeśli badanie techniczne odbędzie się ponad 30 dni po terminie, to wtedy w ramach kary będzie trzeba zapłacić za nie podwójnie. To ma zmotywować kierowców do przeprowadzania badań w terminie i zmniejszenie liczby pojazdów, które go nie mają. Dodatkowo diagności mają mieć obowiązek zrobienia pełnego badania, bez omijania niektórych jego punktów, co dziś nierzadko się zdarza.