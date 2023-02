Koncepcyjny Zero SR-X pokazuje, jak imponująco mogą wyglądać maszyny amerykańskiej marki

Płynne linie, detale, które nie byłyby możliwe w modelu spalinowym, ciekawe malowanie i przede wszystkim całokształt, który wygląda, jakby motocykl przyjechał z przyszłości, to coś co zdaniem Briana Wismanna, wiceprezesa Zero, przebija ich własne projekty. Koncept SR-X został stworzony przez zewnętrzne studio stylistyczne, ale to nie znaczy, że amerykańska marka nie może się nim inspirować.