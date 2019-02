Kombi nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa - Focus w tej wersji nadwozia jest przestronny i wyrafinowany

Nadwozie typu kombi niezmiennie jest jednym z najpopularniejszych wśród aut kompaktowych i bardzo podobnie jest z gamą najnowszego Forda Focusa. Taka odmiana jest najbardziej wszechstronna, ale to oznacza, że musi dobrze spisać się w wielu bardzo skrajnych sytuacjach.

Dobre kombi to przestronne kombi

Dlatego nowy Ford Focus łączy elegancję z naprawdę pojemnym i wygodnym wnętrzem. Nowy model jest znacznie dojrzalszy od poprzednika – nadwozie kombi jest nieco dłuższe niż w poprzedniej generacji, co pozwoliło wygospodarować więcej miejsca dla pasażerów i bagażu. Przestrzeń na tylnych siedzeniach jest znacznie większa niż w innych autach klasy kompaktowej. Wysokim pasażerom będzie wygodnie niezależnie od miejsca, które zajmą we wnętrzu.

Jeśli tylne miejsca nie będą potrzebne, to siedzenia można złożyć – w ten sposób uzyskamy zupełnie płaską podłogę. Imponujące 608 litrów powierzchni bagażnika można w ten sposób powiększyć aż do 1653 litrów. Inżynierowie odpowiedzialni za projekt nadwozia postarali się, by do bagażnika był bardzo dobry dostęp.

Szeroka tylna klapa, która opcjonalnie może być sterowana elektrycznie i bezdotykowo, oraz niski próg załadunku sprawią, że z łatwością można zapakować do bagażnika nawet duże i ciężkie rzeczy. Przewóz nietypowych, dłuższych przedmiotów – jak na przykład narty znakomicie ułatwia tunel pomiędzy bagażnikiem a wnętrzem, dzięki czemu przewieziemy je bez składania oparć i pozbywania się pasażerów.

W razie potrzeby można wyregulować wysokość podłogi bagażnika, a całość bagażu przed wzrokiem postronnych skrywa roleta. Gdy nie jest nam potrzebna, bo przewozimy coś większego, to możemy schować ją w specjalnym wgłębieniu pod podłogą bagażnika – dzięki temu nie jest dodatkowym, niepotrzebnym elementem zabierającym przestrzeń.

Dodatkowe akcesoria zwiększają funkcjonalność

Paleta dodatkowych akcesoriów pozwala jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność odmiany kombi. Osłona zderzaka tylnego wykonana ze stali nierdzewnej chroni go przed ewentualnymi zarysowaniami podczas wkładania bagażu. Dostępne systemy mocowania bagażu pozwalają oddzielić przewożone rzeczy solidnymi przegrodami.

Dodatkowo, za drugim rzędem siedzeń, można zamontować siatkę lub kratkę, którą można przedłużyć za pomocą przegrody przestrzeni bagażowej – to opcja dla tych, którzy często wożą coś dużego. Podobne akcesoria można zamontować także za przednimi siedzeniami. To niezły sposób by z Focusa zrobić prawdziwą ciężarówkę i bezpiecznie wykorzystać całą przestrzeń dostępną za przednimi siedzeniami.

Jedną z ciekawych i funkcjonalnych opcji jest chowany pod tylnym zderzakiem hak holowniczy – nie wystaje z tyłu auta, gdy nie jest używany. Hak występuje w kilku opcjach – wysuwany elektrycznie, odłączany lub mocowany na stałe. Niezależnie od tego, każdy Focus ma dodatkową funkcję układu stabilizacji toru jazdy ESC, która zapobiega znoszeniu przyczepy.

Uzupełnieniem oferty są bagażniki dachowe, które umożliwiają bezpieczny i łatwy transport dodatkowego bagażu. W ofercie akcesoriów znajdziemy zarówno same bagażniki jak i uchwyty do seryjnych dla wersji kombi relingów dachowych. Podobnie z dodatkowymi wykładzinami bagażnika – tutaj można wybrać, czy chcemy taką z dodatkowym rantem czy wykładzinę dwustronną – z jednej elegancką, z drugiej funkcjonalną (gumową) do przewozu bagażu.

Focus kombi – sportowy, elegancki, a może jako crossover?

Ford Focus w wersji kombi spełni nawet największe wyzwania transportowe, ale kombi powinno spełniać znacznie więcej potrzeb. Styl i wygląd to dziś nieodłączne atrybuty udanego auta. Oba w dużej mierze zapewnia udany projekt nadwozia, które ma dobrze dobrane proporcje i może się podobać. Szczyptę charakteru stanowią poszczególne wersje, którymi można nadać Focusowi indywidualnego stylu.

Tym, którzy są aktywni i podobają im się akcenty terenowe, spodoba się Ford Focus Kombi w wersji Active – jej podniesiony prześwit i surowy, ale wyrafinowany styl pozwolą jeszcze lepiej korzystać z zalet Focusa. Z kolei miłośnikom sportu dedykowana jest odmiana ST-Line. Jej utwardzone zawieszenie i pakiet stylizacyjny sprawią, że kompaktowy Ford nabierze odpowiedniego, sportowego pazura.

Eleganckie i stylowe kombi to Focus w wersji Titanium. Satynowe dodatki i dobre wyposażenie to przede wszystkim styl i wygoda. Najwyższa półka to Focus Kombi Vignale – zapewnia luksusowe wykończenie, zarówno nadwozia jak i wnętrza oraz dodatkowe usługi dostępne podczas eksploatacji. W końcu zwiększone potrzeby transportowe nie oznaczają konieczności rezygnacji z luksusu.

Nawet proste wersje można dopasować do potrzeb

Podstawowe odmiany wyposażenia to taka sama duża przestrzeń i bogate możliwości konfiguracji. Każdą odmianę Focusa Kombi można wyposażyć w dodatki uprzyjemniające jego użytkowanie i zwiększające komfort i bezpieczeństwo. 18-stopniowa regulacja foteli, dostęp bezkluczykowy, czy adaptacyjny tempomat – to może mieć każdy Ford Focus, niezależnie od wersji.

System zdalnego otwierania, zamykania i uruchamiania auta za pomocą aplikacji na smartfon o nazwie FordPass, która działa w synchronizacji z modemem Ford Pass Connect umożliwiającym połączenie telefonu z samochodem, oraz tworzącym pokładowe Wi-Fi, również dostępny jest dla każdego egzemplarza.

Niezależnie od wersji, Ford Focus w wersji kombi to auto nowoczesne i bezpieczne - z wieloma funkcjami systemu multimedialnego oraz bogatą listą opcji wspomagających kierowcę. Dla tych, którzy cenią sobie komfort podczas przewożenia większego bagażu, przewidziano nową, aż 8-biegową skrzynię automatyczną – można ją dokupić do każdego silnika, z wyjątkiem podstawowej jednostki benzynowej i podstawowego diesla.

Nowoczesność, wygoda i styl – niezależnie od silnika, wersji i wyposażenia

Wybór optymalnej do preferencji wersji wyposażenia to jedno. Warto dobrać do niej odpowiedni silnik. Na szczęście w nowym Fordzie Focusie jest to dość proste, bo każda jednostka napędowa zapewnia dobre osiągi i jest oszczędna.

Dlatego wybór to raczej kwestia indywidualnych preferencji – dla osób lubiących silniki benzynowe przewidziana jest gama 4 wersji mocy 2 silników trzycylindrowych, o pojemnościach 1,0 i 1,5 litra, wyposażonych w turbodoładowanie. Z kolei dla miłośników jednostek wysokoprężnych przewidziano nową generację ekologicznych diesli.