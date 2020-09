Kody na prawie jazdy. Co oznaczają dla motocyklistów?

Osoby, które mają taki wpis powinny dokładnie sprawdzić, jak on wygląda. Wszystko dlatego, że 01.01 to wymóg noszenia okularów, 01.02 soczewek kontaktowych, a dopiero 01.06 dopuszcza obie te możliwości. Zdarza się, że lekarz podczas badania wpisze pierwszą z tych kategorii, przez co zastąpienie okularów soczewkami będzie niezgodne z przepisami. Czasem zamiast 01.06 wpisywane jest po prostu 01, co w praktyce też umożliwia oba sposoby korekty wady wzroku.