Kiedyś każdy samochód był SUV-em: geneza i przyszłość aut tego typu

Niektórzy analitycy do dziś nie rozumieją, dlaczego samochody typu SUV, "wbrew logice", wypierają z wielu segmentów rynku hatchbacki, sedany i kombi. Czemu klienci wybierają takie auta, które zazwyczaj są cięższe, a zatem mniej wydajne energetycznie?

Początki

Na początku historii motoryzacji absolutnie każdy samochód był SUV-em. Pierwsze auta wywodziły się od bryczek, zresztą budowały je te same firmy i ci sami rzemieślnicy, miały więc ogromny prześwit, stosunkowo mały rozstaw kół i wejście na ich pokład oznaczało wspinaczkę. Dróg generalnie nie utwardzano, jeżdżono więc po szutrze (w najlepszym wypadku) i drogach gruntowych, które często zamieniały się w błotniste pułapki.

Wąskie opony, najpierw pełne, a potem pneumatyczne, zapewniały duży nacisk jednostkowy i dobrą trakcję na podmokłym, śliskim gruncie. Auta poruszały się z małą prędkością, wysoko położony środek ciężkości nie przeszkadzał. Nawet Rolls-Royce Silver Ghost dobrze spisywał się w terenie, co wielokrotnie sprawdził w boju Lawrence z Arabii.

Coraz szybciej

Stawały się niższe i szersze, rozwijały się konstrukcje zawieszeń, zaczynano stosować zdobycze badań aerodynamicznych. Różnica między samochodami osobowymi oraz użytkowymi była bardzo wyraźna, te ostatnie nie oferowały żadnego komfortu jazdy - zresztą go nie oczekiwano. Początek drugiej wojny przestawił światową produkcję aut na tory wojenne,

Zmiany mentalności

Tuż po wojnie rozpoczęło się kilka zjawisk, zwłaszcza w USA, które miały ogromny wpływ na dalszy rozwój motoryzacji na całym globie. Po pierwsze, rozwinięty do celów wojskowych przemysł mógł natychmiast rozpocząć produkcję tanich, prostych samochodów w dużej liczbie. Po drugie, tysiące Amerykanów, wbrew własnej woli, zobaczyło sporo świata poza USA, co miało wpływ na ich upodobania i wybory zakupowe.

Po trzecie, na rynek trafiły wojskowe Willysy Jeepy , już niepotrzebne, w tysiącach sztuk i niemal za bezcen, z demobilu. Ludzie kupowali je do użytku na farmie, plaży, często zamiast "normalnego" samochodu. I okazało się, że mimo spartańskich warunków jazdy, uniwersalność i wielozadaniowość Jeepa znajdują mnóstwo zwolenników.

W odpowiedzi na potrzeby klientów powstały modele Jeepa z cywilnymi, zamkniętymi nadwoziami, przede wszystkim model Station Wagon, produkowany od 1946 roku. Bez wątpienia był to pierwszy SUV na świecie, pojazd stanowiący melanż cech użytkowych z zaspokojeniem potrzeb ludzi aktywnie spędzających czas. Potem wiele modeli Jeepa, szczególnie Wagoneer, nosiło podobne cechy nim ktokolwiek postanowił stworzyć taki skrót.

Zamiast wszystkiego

Dziś wygląda na to, że SUV-y powoli wdzierają się do każdej niszy rynku samochodowego. Najpierw wyparły zeń modne do niedawna pojemne minivany. Ludzie chcą znów siedzieć wyżej, jak w początkach motoryzacji, ale dlaczego? Otóż według nas ze względu na nadmiar samochodów znów jeździmy wolniej, stojąc godzinami w korkach.