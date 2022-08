Każdy motocyklista powinien pojechać na tor. Suzuki Moto Szkoła to idealna okazja

To wszystko to powtarzane przez lata frazesy i sam postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie takie jednodniowe szkolenie to coś wartego uwagi. Zapisałem się, wsiadłem na motocykl i ruszyłem na Tor Jastrząb niedaleko Radomia. Prognoza na ten dzień nie była najlepsza – przez pierwszą część dnia miało padać i tak właśnie było, gdy dotarłem na obiekt szkoleniowy. Jednak kończący się deszcz w niczym nie przeszkodził, a nawet była to okazja, aby spokojnie zacząć trening.