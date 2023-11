Kawasaki Z7 Hybrid dołącza do gamy. Zielona frakcja przybiera na sile

Zresztą, na ekstremalne osiągi i tak nie ma co liczyć. Wspomniany wcześniej napęd generuje bowiem standardowe 58 KM, a chwilowo, z funkcją e-Boost do 69 KM. To w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów sprzyja raczej płynnej i dynamicznej, lecz nie ekstremalnej sportowej jeździe.