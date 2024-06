Kawasaki prezentuje nowe odsłony offroadowych modeli KX250 i KLX230R S

Choć w ofercie Kawasaki jest też wspomniane KX250X, to modelem stworzonym typowo do enduro lub po prostu dłuższych offroadowych tras jest jest KLX230R, który debiutuje teraz w ulepszonej odmianie S. Ważną nowością jest to, że teraz zapłon zabezpieczony i uruchamiany jest kluczykiem - w końcu tego typu maszyny mogą być zostawiane w miejscach publicznych. Drugą najbardziej kluczową zmianą jest powiększenie zbiornika paliwa do 7,6 l oraz wykonanie go ze stali zamiast z plastiku.