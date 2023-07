Kawasaki Ninja ZX-4R jesienią w Polsce

Mały silnik, cztery cylindry i naprawdę spora jak na tę pojemność moc - to wszystko brzmi jak świetny przepis na motocykl sportowy. Kawasaki idzie pod prąd temu, co w ostatnich latach było głównym trendem na rynku. Wszystko dzięki nowemu silnikowi, który mimo tylko 399 cm3 pojemności ma cztery cylindry. Efekt - kręci się do ponad 15 000 obr./min.