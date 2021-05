Kamizelka chłodząca i ogrzewająca dla motocyklistów. Zobacz, jak działa

Kamizelką Chill Ride zarządza się za pomocą panelu przy kierownicy i można ustawić różny poziom chłodzenia. Co więcej, ma ona też funkcję elektrycznego ogrzewania. Samą kamizelkę trzeba podłączyć do systemu, gdy wsiada się na motocykl. W razie wypadu ma się ona łatwo sama odczepiać. Sam płyn chłodzący to woda z dodatkami i twórcy kamizelki Chill Ride zaznaczają, że trzeba go co pewien czas uzupełniać, ale jest to bezpieczne.