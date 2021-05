Jak przewozić dziecko na motocyklu? Zobacz, co mówią przepisy

Skoro można przewozić dziecko na motocyklu, to jak należy to robić? Przede wszystkim musi ono siedzieć za kierującym jednośladem. Nie tylko dlatego, że tam znajduje się miejsce dla pasażera, ale też ponieważ jest to bezpieczniejsze. Wielu osobom wydaje się, że sadzając małego pasażera przed sobą można mieć nad nim kontrolę, ale jest to duży błąd. Z jednej strony ma się ograniczone ruchy podczas prowadzenia motocykla, a z drugiej, w razie wypadku jest do dużo mniej bezpieczne miejsce.