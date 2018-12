Jesteście młodą parą? Oto czym powinniście się kierować przy wyborze pierwszego auta

Pierwszy etap życiowej stabilizacji to czas, kiedy trzeba podejmować sensowne i przemyślane decyzje. Ale, hej, to może też ostatni moment, kiedy można zrobić sobie nagrodę i wybrać dany przedmiot tylko dlatego, że się podoba i daje radość. Na szczęście jest sposób, by spełnić te wykluczające się postulaty jednocześnie... przynajmniej w kontekście motoryzacji.

Volkswagen Golf po liftingu / fot. Mateusz Żuchowski (WP.PL, Fot: Mateusz Żuchowski)

Jeśli uważasz, że twoje małe, stuningowane coupé albo rozpadający się ze starości hatchback, odkąd prowadzisz ze swoją drugą połówką wspólne życie, nie spełniają już swojego zadania to brawo – oznacza to, że naprawdę dojrzałeś do bycia w związku. W życiu przychodzi niestety taki moment, w którym trzeba dorosnąć i zostawić za sobą to, co należało do czasów młodości.

Brzmi to grobowo poważnie, ale spójrz na dobre strony: wspólnie z drugą osobą macie już większe możliwości niż w pojedynkę, a dzięki temu, że z pewnością wraz z czasem się także rozwijacie w końcu możecie pozwolić sobie na realizację tych planów, które zawsze sobie obiecywałeś: podróże w dalekie strony świata, własne mieszkanie czy *nowy samochód. *

Tak! Tym razem już nie przechodzony gruchot po innym członku rodziny czy młodzieżowy bolid z mocnym silnikiem i dwiema gwiazdkami Euro NCAP, a nowy, pachnący, z salonu. Taki z możliwością łatwego połączenia telefonu komórkowego z pokładowym systemem rozrywki i zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa. Taki, który pasuje do waszego nowego życia.

Zastanawiasz się, czy stać was na taki wybór? Samochód to w końcu trochę inny wydatek niż na przykład smartfon. A może nie do końca? Wszystko zależy od tego, jak się na spojrzy na zagadnienie jego zakupu. Katalogowa cena auta idąca w dziesiątki tysięcy złotych zniechęca, ale jako przedstawiciel pokolenia, dla którego streaming muzyki i filmów, krótkoterminowe wypożyczanie mieszkań zamiast pobyt w hotelach i korzystanie z rowerów miejskich jest rzeczą naturalną, powinieneś dobrze wiedzieć, że obecnie posiadanie nie jest już tak ważne co korzystanie.

Na szczęście wiedzą o tym także wiodący producenci samochodów i wzorem cenionych przez millenialsów start-upów wciąż wprowadzają innowacje - pracując nad nowymi narzędziami finansowania, dzięki którym ich produkty można spłacać w dużo bardziej wydajny i inteligentny sposób. Podobnie jak abonament na smartfon czy serwis z serialami, tak samo możesz mieć przystępny abonament na samochód.

Wasz nowy samochód za kilkaset złotych miesięcznie

Tak swoje samochody sprzedaje na przykład Volkswagen. *Marka ta od dawna umacnia się na pozycji jednego z głównych innowatorów przemysłu motoryzacyjnego, co przynosi efekty nie tylko w postaci nowoczesnych i efektownych samochodów, ale i korzystnych sposobów na ich spłacenie. Najnowszym osiągnięciem Volkswagena na tym polu jest *program finansowy EasyDrive. Daje on trzy zasadnicze korzyści, które powinny zainteresować młode pary.

Pierwszą są niskie koszty. Kredyt EasyDrive umożliwia pozyskanie nowego Volkswagena z salonu już przy bardzo niskim wkładzie własnym. Kolejne comiesięczne raty w praktyce wynoszą tyle, ile utrata wartości samochodu w tym czasie. Ponieważ modele tej marki odznaczają się wyjątkowo wysokim pożądaniem na rynku wtórnym, tracą na wartości wolniej niż konkurenci, a miesięczna rata jest przez to naprawdę niska. W praktyce nowy Volkswagen może być Twój już za 313 zł miesięcznie!

Dodatkowo, jeśli tak jak wiele młodych osób pracujesz w oparciu o własną działalność gospodarczą, możesz liczyć na wymierną korzyść z tego tytułu. W ramach leasingu EasyDrive warunki finansowania są jeszcze lepsze i pozwalają* zbić miesięczną ratę do kwoty nawet 214 zł netto.*

Kupując samochód w tradycyjny sposób ponosi się także koszty amortyzacji, ale najpierw trzeba ponieść większy wydatek pokrywający całkowitą wartość samochodu i dopiero za parę lat liczyć, że część z tych pieniędzy odzyska się przy odsprzedaży. Tu dochodzimy do drugiej przewagi EasyDrive: przewidywalności. Zanim jeszcze zawrzecie umowę ze sprzedawcą, znacie całkowite koszty występujące przez cały okres eksploatacji samochodu. Wydatki te są stałe i niezmienne. Fakt ten bardzo pomaga planować domowy budżet i kolejne ważne, życiowe decyzje.

A co po zakończeniu takiej trwającej od dwóch do czterech lat umowy? To już zależy tylko od was. Obecne pokolenie jest w końcu przyzwyczajone do wolności i Volkswagen nie zamierza jej ograniczać. Po upływie przewidzianego czasu możecie albo wykupić swój samochód na preferencyjnych warunkach, albo zmienić go na nowy, lub po prostu zakończyć współpracę bez żadnych dalszych kroków.

Jeśli decydować się na kredyt EasyDrive, to warto to zrobić właśnie teraz, kiedy tradycyjna, doroczna wyprzedaż rocznika pozwala uzyskać jeszcze lepsze warunki zakupu. W ramach trwającej obecnie wyprzedaży, oprócz rabatów sięgających kilku tysięcy złotych, Volkswagen oferuje także ochronę pogwarancyjną na kolejne 24 miesiące oraz pakiet przeglądów serwisowych na cztery lata dla wybranych modeli od zaledwie 199 zł.

Wybór dla serca i dla rozumu

Pozostaje jeszcze pytanie, co ciekawego Volkswagen może zaoferować młodym parom. Redakcyjnie stawiamy na klasyk - Golfa. Jako model, który do tej pory sprzedał się w liczbie ponad 33 milionów egzemplarzy na całym świecie, niezmiennie utrzymuje się na pozycji jednego z najpopularniejszych samochodów już wśród kolejnego pokolenia kierowców. Dzieje się tak nie bez przyczyny.

Produkowany od 1974 roku bestseller jest poddawany nieustannym modernizacjom (ostatni gruntowny lifting miał miejsce w zeszłym roku), tak by przez cały czas pozostawał "na czasie" ze wszystkimi trendami. W najnowszym wydaniu VW Golf to prawdziwy technologiczny kombajn, który wszelkie nowinki podaje w atrakcyjnej, nowoczesnej formie. To samochód dla „cyfrowych tubylców” - osób, które wśród ciekłokrystalicznych wyświetlaczy i mobilnych usług czują się jak w domu.

Centralną przestrzeń deski rozdzielczej wypełnia duży ekran Active Info Display z rozbudowanym, atrakcyjnym graficznie interfejsem. Poprzez pokładowe menu można korzystać z wielu funkcji smartfona dzięki zaawansowanej synchronizacji przez Bluetooth lub USB. Po raz pierwszy w tej klasie zastosowano także sterowanie gestami, które poprawia komfort i bezpieczeństwo obsługi w trakcie jazdy a także... daje +10 punktów do klimatu premium w nowoczesnym, technologicznym wydaniu.

*Te wszystkie atrakcje Golf łączy ze swoimi tradycyjnymi, mocnymi stronami. *Funkcjonalna, pojemna kabina z kształtnym bagażnikiem wystarczy na wszelkie potrzeby młodych osób prowadzących aktywny tryb życia. Zaawansowane jednostki napędowe łączą przyjemną dynamikę z niskim zużyciem paliwa i wysokim poziomem niezawodności. Nowoodkryte pragmatyczne zapotrzebowanie młodej pary na samochód niezawodny zostaje więc łatwo zaspokojone: wybierając Golfa, wybierasz spokój ducha.

Z tych samych pragmatycznych względów można też wybrać crossovera. *Choć nie oszukujmy się, te samochody także świetnie wyglądają. Nowy Volkswagen w tym gronie to *T-Roc. Styl ma akurat opanowany, jak mało który model w tym segmencie. Łączy ponadczasową atrakcyjną, elegancką linię typową dla Volkswagena z odważnymi kolorami, nowoczesnymi detalami i bryłą muskularnego coupé, dzięki czemu wyraźnie odcina się od otoczenia.

Z drugiej strony crossover to także wiele funkcjonalnych zalet. To na przykład podwyższona pozycja za kierownicą, która daje lepszy widok na drogę i poczucie większej kontroli nad sytuacją - widzimy więcej, czyli możemy więcej przewidzieć. To zwiększony prześwit, który wsparty skutecznym napędem na cztery koła 4MOTION gwarantuje absolutną pewność prowadzenia w każdych warunkach pogodowych, szczególnie cenną właśnie teraz - zimową porą.

Dostęp do najważniejszych technologii daje Volkswagenowi jednak coś jeszcze: *bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. *To już ten moment w życiu, w którym powinniście przywiązywać do tej kwestii najwyższą wagę – szczególnie, jeśli wiążą się z nią ciekawe innowacje. Golf i T-Roc nie są jeszcze pojazdami autonomicznymi, ale są już nieprzyzwoicie blisko: same utrzymają swój pas ruchu i bezpieczną odległość od innych użytkowników drogi, hamują przed innym samochodem lub pieszym, a nawet prowadzą za kierowcę auto w korku.

Chcecie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce? Zacznijcie od wizyty na stronie Volkswagen.pl. Najlepiej to zrobić właśnie teraz, gdy Volkswagen Golf jest jeszcze dostępny z rewelacyjną ofertą wyprzedaży rocznika. W jej ramach można liczyć nie tylko na gigantyczne rabaty sięgające zależnie od wersji nawet 14 000 zł, ale i pakiety przeglądów w promocyjnych cenach. Wystarczy 299 zł, by pokryć koszty wszystkich przeglądów na cztery lata lub 60 000 kilometrów, jak i wszelkich napraw dzięki przedłużonej gwarancji Volkswagen Safe+ (ważnej przez cztery lata lub 80 000 kilometrów). Sumaryczne oszczędności wynikające z wyboru tego pakietu mogą sięgać tysięcy złotych. Wasze dorosłe życie już się rozpoczęło: czas podjąć w nim pierwszą ważną, wspólną decyzję.