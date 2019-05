Jednak Inny - samochód, który wyróżnia się z tłumu

Żyjemy w dziwnych czasach. Każdy twierdzi, że jest oryginalny, wyjątkowy, bo tego wymaga od nas obowiązująca struktura społeczna. Jednocześnie nacisk ze strony grup towarzyskich i internetowych przejawów ich działalności jest taki, że ze strachu przed odrzuceniem przez otoczenie każdy stara się do tych grup upodobnić. Ot, paradoks - bo jeśli wszyscy są inni, to każdy jest taki sam.

MODA NA ORYGINALNOŚĆ

Masz poprzedni model popularnego telefonu? Jesteś poza nawiasem grupy. Masz stary model konsoli do gier? Nie warto z tobą gadać. Nie chodzisz do restauracji, która jest en vogue w tym tygodniu? Powinieneś! Kupujesz inny samochód niż znajomi? Jesteś dziwny. Wybór samochodu jest ważny w tym zestawieniu, bo jest powszechnie zauważalny. To manifestacja tożsamości silniejsza niż wstydliwe noszenie koszulki z niewłaściwym napisem.

BĄDŹ JAK WSZYSCY

LEFT-FIELD CHOICE

Po angielsku nieoczywisty wybór często nazywa się "left-field choice". Termin ten bierze się z rozgrywek baseballu, gdzie zdarza się, iż jeden z obrońców, czyli graczy znajdujących się po lewej stronie pola gry, nagle wykona ruch, zaskakujący przeciwnika biegnącego od bazy do bazy z zamiarem zdobycia punktu. Jaki samochód wśród aut typu SUV można zatem wybrać, by absolutnie nie upodabniać się do otoczenia? By wśród konformistów pozostać rewolucjonistą? By chętnie spoglądać za siebie, zostawiwszy auto na parkingu pod supermarketem?