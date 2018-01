Jazda bez dowodu rejestracyjnego? Zmian chcą kierowcy i RPO

Nowy system Ministerstwa Cyfryzacji zwolni kierowców z obowiązku wożenia ze sobą dokumentów. Zamiast nich wystarczy aplikacja w telefonie. Zmiany z otwartymi ramionami przywita Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak zauważa, obecne prawo poważnie utrudnia współdzielenie pojazdów, a użytkowników takich aut naraża na mandaty.

Technologia zamiast papieru?

Ministerstwo Cyfryzacji w kilku polskich miastach prowadzi obecnie pilotaż elektronicznej wersji dowodu osobistego. W przyszłości aplikacją w telefonie zamiast oryginalnym dokumentem będą mogli posługiwać się również kierowcy. Plany MC zakładają, że zmotoryzowani otrzymają rozwiązanie, które zastąpi prawo jazdy i dowód rejestracyjny.

Po zainstalowaniu aplikacji i przystąpieniu do programu użytkownik będzie mógł zostawić dokumenty w domu. W razie kontroli policji po prostu skorzysta z aplikacji, która przyśle mu kod jednorazowego dostępu do danych. Po podaniu go funkcjonariuszom, możliwe będzie dokończenie kontroli. Czy jednak aplikacja będzie mogła umożliwić policjantom dostęp do dowodu rejestracyjnego wypożyczonego auta i danych samochodu wypożyczonego w systemie carsharingu?

– Wydaje się, że mDokumenty, czyli m.in. mobilna wersja dowodu rejestracyjnego, to idealne rozwiązanie problemu carsharingu – mówi Wirtualnej Polsce Karol Manys, rzecznik prasowy Ministerstwa Cyfryzacji. – Aktualnie trwają prace nad przepisami, które umożliwią zmotoryzowanym korzystanie z tzw. pakietu kierowcy, czyli mobilnej wersji prawa jazdy, potwierdzenia polisy OC i dowodu rejestracyjnego. Chodzi o to, by ci, który mają na to ochotę, mogli wychodzić z domu z telefonem i kluczykami do auta. System od strony technicznej jest gotowy. Wszyscy mogą też korzystać już z aplikacji mObywatel, która umożliwia mobilne potwierdzanie tożsamości. Ale żeby to wystarczało np. przy kontroli drogowej, potrzebne są jeszcze zmiany prawne. Mamy nadzieję, że zostaną szybko wprowadzone – dodaje Karol Manys.

Kiedy mDokumenty kierowcy będą dostępne dla zmotoryzowanych? Ministerstwo Cyfryzacji nie jest w stanie podać daty wejścia w życie nowego rozwiazania. Wiadomo jednak, że ma ono korzystać z danych zawartych w zmodernizowanej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zakończenie prac nad CEPiK-iem 2.0 ma nastąpić 4 czerwca 2018 roku. Oznacza to, że mDokumentów nie należy się spodziewać wcześniej niż z końcem 2018 roku.

RPO chce zmian

Na zmianę tę czeka zapewne Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaaapelował właśnie o zmianę Prawa o ruchu drogowym. Według Adama Bodnara podstawą do żądania wprowadzenia zmian ułatwiających carsharing (czyli krótkoterminowe wypożyczanie samochodu) jest ustawa zasadnicza.

Jak przypomina RPO, środowisko, które zyskuje na współdzieleniu pojazdów, jest jedną z najważniejszych wartości chronionych przez Konstytucję. Jak czytamy na stronie RPO, "Stosownie do jej art. 5, «Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju», zaś zgodnie z art. 74 Konstytucji, «władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom oraz wspierania działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska». To (...) jest podstawa do zmiany przestarzałych przepisów".

Obecnie korzystanie z usług niektórych firm oferującej carsharing grozi otrzymaniem mandatu.

Nowy system, stare prawo

Carsharing na świecie rozwija się on już od kilku lat, w Polsce raczkuje w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Za pomocą aplikacji rezerwujemy samochód we wskazanej przez użytkownika lokalizacji, płacimy tylko za jego używanie i odstawiamy w innym punkcie miasta, nie martwiąc się o miejsce parkingowe. Idealne? Nie do końca, bo w wielu przypadkach w Polsce użytkownicy carsharingu muszą łamać przepisy.

Prawo o ruchu drogowym w art.38 nakłada na kierowcę obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia polisy OC i prawa jazdy. Firmy oferujące carsharing udostępniają aplikacje, które pozwalają na dostanie się do samochodu. W jego wnętrzu znajdują się kluczyki, ale operatorzy nie zawsze dołączają do nich dowód rejestracyjny. Dlaczego?

W założeniu takie auto kilka razy w ciągu doby zmienia użytkownika, dokument mógłby się więc szybko zniszczyć albo zostać zgubiony. Wówczas pojawiłaby się konieczność uzyskania wtórnika, a samochód nie mógłby być używany aż do otrzymania dokumentu z urzędu. Co nie mniej ważne, w razie kradzieży pojazdu ubezpieczyciel odmówi odszkodowania lub obniży jego wysokość, jeśli wraz z autem przepadną oryginalne dokumenty.

W efekcie korzystający z usług części firm oferujących współdzielone samochody może otrzymać mandat za brak dokumentu. - W razie zatrzymania kierowcy bez dowodu rejestracyjnego policjant nakłada mandat w wysokości 50 zł. To, czy samochód jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, można sprawdzić w bazie, więc za brak potwierdzenia zawarcia polisy OC nie grozi żadna kara - stwierdza Joanna Biel-Radwańska z krakowskiej policji drogowej.