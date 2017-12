Koniec z podnoszeniem cen polis OC. Ubezpieczyciele będą walczyć o klienta ceną

Od dwóch lat ceny polis obowiązkowego ubezpieczenia OC poszybowały w górę. To był prawdziwy szok dla właścicieli aut, bo przyszło im płacić nawet o kilkaset złotych więcej. Dobre wiadomości są takie, że polisy nie będą już drożeć. A czy jest szansa, aby potaniały?

Z przeprowadzonej przez ekspertów analizy podsumowującej 2017 rok wynika, że w minionych miesiącach polisy przestały wreszcie drożeć i składki są obecnie bardziej przewidywalne. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie kosztuje teraz o wiele więcej niż w 2015 czy 2016 r. Dotyczy to zarówno kierowców bezszkodowych, jak i tych z "rysami" w historii jazdy.

– To prawda, że na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy nieprzerwanie mówiło się o podwyżkach cen OC. Gwałtowny i systematyczny wzrost trwał mniej więcej 2 lata, ale w pierwszej połowie 2017 r. ceny wyraźnie wyhamowały. Jedną z przyczyn jest poprawa wyników ubezpieczycieli w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Ale można też powiedzieć, że podwyżki musiały się w pewnym momencie zatrzymać. Kształtowanie cen w oparciu o kryterium rentowności kłóciło się z oczekiwaniami klientów, którzy zawsze chcą kupować ochronę jak najtaniej – mówi Jakub Nowiński, członek zarządu w multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia.

Ile obecnie kosztuje OC?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że poziom podwyżek i wysokość cen zależy od miasta . W niektórych lokalizacjach OC jest na koniec 2017 r. droższe niż 12 miesięcy temu lub w połowie tego roku. Zdarza się również, co stanowi nowość w porównaniu z ostatnimi 2 latami, że polisy kosztują teraz mniej.

Na przykład w Warszawie najniższa dostępna na rynku składka dla pierwszego przykładowego kierowcy to obecnie 827 zł , czyli o 5 proc. więcej niż w grudniu 2016 i o 4 proc. więcej w porównaniu z połową 2017 r. Z kolei drugi kierowca nie kupi dziś w stolicy OC taniej niż za 878 zł – o 14 proc. drożej niż przed rokiem, ale o 10 proc. taniej niż na przełomie czerwca i lipca w tym roku.

Analizując składki w miastach wojewódzkich można dostrzec pewien trend. W wielu regionach ceny OC są dziś sporo wyższe niż w końcówce 2016 r., ale w różnych okresach mijającego roku ceny potrafiły nawet spadać. Dobrze pokazuje to przykład 37-letniego kierowcy z Bydgoszczy – w grudniu 2016 r. nie kupiłby OC za mniej niż 605 zł, w połowie 2017 r. za 869 zł, a obecnie za 701 zł.

– Niewykluczone, że niektórzy kierowcy za OC zapłacą teraz więcej niż w poprzednim roku, ale raczej nie powinni już być zaskakiwani skokowymi podwyżkami. Wiele osób płaci poza tym dzisiaj tyle samo lub nawet mniej niż jeszcze w połowie 2017 r. To najlepiej pokazuje, że nie można już jednoznacznie mówić o tendencji wzrostowej cen OC. Z drugiej strony nie należy też prognozować, że w 2018 roku ceny zaczną spadać. Od czasu do czasu mówi się co prawda o rozpoczęciu nowej wojny cenowej, ale walka o klientów przy użyciu skrajnie niskich cen wydaje się mało prawdopodobna – zauważa Jakub Nowiński.