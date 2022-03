Janus Halcyon 450 to amerykański motocykle retro z większym silnikiem

Janus Halcyon 450 ma jednocylindrowy silnik o pojemności 445 cm3. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to dwucylindrowiec, gdyż odchodzą od niego dwa wydechy. Co więcej również wielkość silnika znacząco wpływa na wygląd całej maszyny. W przypadku modeli 250 wyraźnie widać, że mamy do czynienia z niewielką jednostką napędową, natomiast Halcyon 450 wygląda zdecydowanie poważniej.