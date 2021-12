Do Polaków zgłaszają się klienci z całego świata. Twórca Kosyniera o 9 latach pracy

Tak było przez całą imprezę, ale zrobiliśmy jedną rzecz, która była strzałem w dziesiątkę. Jeżeli podchodziły osoby bardziej zainteresowane, to wpuszczaliśmy je za barierkę i pokazywaliśmy im, co jest pod materiałem. To jest do dziś DNA Kosyniera. Do każdego zainteresowanego podchodzimy indywidualnie.