Kosynier – polskie retrorowery elektryczne, które podbijają Europę

– Trudno mi mówić, jakie emocje towarzyszyły dostarczaniu roweru do pierwszego klienta – powiedział Marcin Bielawski opisując przekazanie pierwszego egzemplarza francuskiemu grafikowi, który mieszka niedaleko granicy z Belgią. – Kiedy ma się w głowie to, ile z bratem pracowaliśmy nad tym projektem, ile wysiłku włożyliśmy, to przyznaję, że miałem "szklane oczy", jak dojeżdżałem do Patrice. To nie tylko czas, finanse, wyrzeczenia nasze, naszych rodzin, ale jeszcze złożone obietnice i pomoc, którą otrzymaliśmy. To wszystko zobowiązuje.