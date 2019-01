Jakość paliw na stacjach w 2018 r. Podsumowanie UOKiK-u

W Polsce coraz łatwiej o "chrzczone" paliwo. Stan silnika, a nawet to, czy go rano uruchomimy, zależy od tego, co tankujemy. Dlatego warto poznać listę stacji, które wpadły podczas kontroli w 2018 r.

Wybór markowej stacji paliw w 2018 r. nie zawsze oznaczał, że paliwo spełniało wszystkie normy (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Rok pogorszenia

Rok 2018 nie zapisze się w pamięci kierowców jako sielanka. Paliwo podrożało, a jak się teraz okazuje, jednocześnie spadła jego jakość. Od 9 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła 1521 kontroli jakości paliwa sprzedawanego na stacjach. W 60 przypadkach wykryto nieprawidłowości. Oznacza to, że odsetek oferowanego kierowcom paliwa, które nie spełniało określonych prawem norm, wyniósł 3,94 proc.

To znaczne pogorszenie sytuacji, bo w 2017 r. UOKiK informował o 2,34 proc. nieprawidłowości w paliwach sprzedawanych na polskich stacjach. W 2016 r. odsetek ten wyniósł 3,3 proc., ale w 2015 r. aż 5,3 proc. Co ważne, kontrole przeprowadzone w 2018 r. w hurtowniach paliw, a także przedsiębiorstwach wytwarzających paliwa oraz magazynujących je nie wykryły ani jednej nieprawidłowości.

Paliwa o niewłaściwych parametrach nie wykryto w woj. podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Najgorsza sytuacja była w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie nieprawidłowości stwierdzono w 11,8 proc. próbek paliwa oraz w woj. zachodniopomorskim, gdzie dotyczyło to 10,6 proc. próbek.

W pozostałych województwach sytuacja przedstawiała się następująco: woj. dolnośląskie (2,5 proc.), woj. lubelskie (3,6 proc.), woj. lubuskie (5,0 proc.), woj. łódzkie (2.0 proc.), woj. małopolskie (0,8 proc.), woj. mazowieckie (4,6 proc.), woj. opolskie (2,6 proc.), woj. podlaskie (1,6 proc.), woj. pomorskie (4,2 proc.), woj. śląskie (4,4 proc.), woj. świętokrzyskie (2,1 proc.), woj. wielkopolskie (3,8 proc.).

Stacje z nieprawidłowościami

Woj. dolnośląskie

Shell, Kudowa Zdrój, ul. Słona 133A – benzyna; niewłaściwa prężność par.

Kol-Benz, Nowa Ruda, ul. Słupiecka 9B - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna i zawartość wody.

Woj. kujawsko-pomorskie

Olkop, Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 1A - olej napędowy; niewłaściwa zawartość siarki.

Olkop, Nowe, ul. Komierowskiego 28 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Wszelaki, Janiszewo 54 - benzyna; niewłaściwa prężność par.

Olkop Bis, Radziki Duże 67B - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Soraj, Okalewo 133 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Luxtank, Plewno 7A - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna i temperatura zapłonu.

Domżalski, Orłowski, Brzozie 1B - olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Carrefour Polska, Toruń, ul. Olsztyńska 8 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna

Woj. lubelskie

PAW-TANK, Żyrzyn, Osiny 271C - benzyna; niewłaściwa liczba oktanowa.

Wach, Biłgoraj, ul. Zamojska 90 - benzyna, nieprawidłowa prężność par.

Spółdzielczy Zakład Gospodarski, Józefów, ul. Armii Krajowej 13 - olej napędowy; niewłaściwa zawartość siarki.

Woj. lubuskie

MAD, Torzym, ul. Świebodzińska - olej napędowy, niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

BP, Słubice, ul. Transportowa 8C - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Woj. łódzkie

Isaj, Skierniewice, ul. Łódzka 28A – olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu i stabilność oksydacyjna.

Woj. małopolskie

Boroń, Cianowice 119 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Woj. mazowieckie

Nova Oil, Nowy Dwór Mazowiecki, ul Przemysłowa 4 - olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Pegas Grupa, Wilków 1 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Trakt, Huta Błędowska 1B - olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Expuch, Cród 13, Gutów - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Ekomat, Jasieniec 8, Rybno - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Woj. opolskie

Petronaft, Kędzierzyn-Koźle, ul. Gliwicka 27 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna

Woj. podlaskie

Benzol, Turośl, ul. Olsztyńska 2 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Woj. pomorskie

Master, Kolbudy, ul. Przemysłowa 4 - olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Jarko, Malbork, ul. Daleka 117 - olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Sportowa Centrum, Gdynia, ul. Sportowa 8 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna i temperatura zapłonu.

Woj. śląskie

Warmar, Przymiłowice, ul. Zamkowa 153 - benzyna; niewłaściwa liczba oktanowa.

Lotos, Ruda Śląska, ul. 1-Maja 358 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Orlen, Mikołów, ul. Gliwicka 98 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Amic, Katowice, ul. Kolista 5 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Orlen, Będzin, ul. Czeladzka 39 – olej napędowy; zawartość zanieczyszczeń.

Woj. świętokrzyskie

D. Łojek i J. Łojek, Górno 135 - olej napędowy; niewłaściwe: liczba cetanowa, lepkość w temp. 40 stopni Celsjusza, temperatura zapłonu, gęstość w temperaturze 15 stopni Celsjusza.

Woj. wielkopolskie

Watis (fr. Orlen), Golina, ul. 1 Maja 79 - olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Mawex, Kalisz, ul. Obozowa 4 - olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

MZ Trade (partner Lotos), Kórnik, ul. Śremska 22A - olej napędowy; niewłaściwa temperatura zapłonu.

Woj. zachodniopomorskie

CPN, Smardzko 5 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Oktan Energy, Szczecin, ul. Hryniewieckiego 12 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Chromicz, Lipiany, ul. Myśliborska 8 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Rolmasz, Darłowo, ul. Dąbrowskiego 1 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

KGK, Koszalin, ul. Szczecińska 55 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Komunikacja Miejska, Szczecinek, ul. Cieślaka 4 - olej napędowy; niewłaściwa stabilność oksydacyjna.

Samopomoc Chłopska, Pakosław, ul. Dubińska 4 – olej napędowy; niewłąściwa temperatura zapłonu.

Co na to silnik?

Paliwo niespełniające norm przyczynia się do degradacji silnika, a przede wszystkim układu wtryskowego. Niewłaściwa odporność na utlenianie oleju napędowego długofalowo prowadzi do zatykania dysz wtryskiwaczy - dotyczy to przede wszystkim silników z systemem common rail. Każde wlanie do baku paliwa, które przekracza ten parametr, powoduje zaś podwyższenie konsumpcji paliwa oraz wzrost udziału szkodliwych substancji w spalinach.

Bardzo częstym problemem oleju napędowego jest również nieodpowiedni skład frakcyjny. Źle zbalansowane pod tym względem paliwo nie spala się w całości. W silniku powstaje nagar, ucierpieć mogą też wtryskiwacze.

Wśród niedomagań oleju napędowego często spotyka się również niewłaściwą temperaturę zapłonu. Zbyt niska powoduje spadek mocy silnika, może generować metaliczny dźwięk pracy jednostki napędowej, a także ponad normę podwyższać temperaturę pracującego silnika, zwiększając emisję szkodliwych substancji.

W przypadku oleju napędowego w raportach często można też spotkać się z przekroczeniem normy zawartości siarki. Przepisy określają, że w jednym kilogramie paliwa może znaleźć się maksymalnie 10 mg tego pierwiastka. Jeśli jest go więcej, będzie on powodował osadzanie się nagaru w silniku. Siarka ma również własności korozyjne i może przyczyniać się do szybszego zużycia katalizatora.