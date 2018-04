1 z 9 Jakim motocyklem na kategorię B? Pojemność silnika to nie wszystko Motocykl w mieście

Pożegnanie zimy to doskonała okazja, by zmienić cztery kółka na dwa. Szczególnie w miastach, gdzie motocykl pozwoli na zwinniejsze przemieszczanie się w korku czy nawet podróżowanie buspasami, wielu kierowców może kusić taka przesiadka. Obowiązujące od 2011 roku przepisy uprawniające posiadaczy prawa jazdy kat. B do jazdy wybranymi modelami stanowią dodatkowy argument zachęcający do rozważenia zmiany pojazdu.