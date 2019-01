Jak uniknąć zamarzania szyb samochodowych? Jest prosty sposób

Kierowy zimą nie mają łatwego życia. Śnieg, lód i niskie temperatury dają się we znaki zwłaszcza tym, którzy nie mają garażu. Ale są sposoby, żeby sobie ułatwić i przyspieszyć poranne opuszczenie parkingu.

Zimowe kłopoty kierowców wynikają w większości z pewnych zaniedbań. Drzwi, zamki i wycieraczki przymarzają przez to, że nie są odpowiednio nasmarowane, a akumulator nie daje rady zakręcić silnikiem przez zaniedbanie alternatora, lub przez to, że nie dostał prądu z zewnątrz.

Dlatego warto poświęcić kilka lub kilkanaście minut na to, żeby ułatwić sobie życie. O akcesoriach, które warto kupić zimą pisaliśmy we wcześniejszych publikacjach, a dziś skupimy się na jednym elemencie. Chodzi o zamarznięte szyby.