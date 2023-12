Jak przygotować motocykl na zimę? Niezbędne kroki przed sezonem zimowym

Krok 1 - Wyczyść i nasmaruj łańcuch

Na początek zadanie, które wymaga od Was cierpliwości. Czyszczenie łańcucha może być czasochłonne i nużące, ale bez wątpienia należy zadbać o to, żeby każde ogniwo przed nasmarowaniem było nienagannie czyste. Przydatna będzie w tym celu specjalna szczotka do czyszczenia łańcucha. Każde ogniwo najlepiej czyścić kilkukrotnie, gdyż zabrudzenia często bywają dobrze ukryte i trudno je zauważyć na pierwszy rzut oka. Przy okazji warto sprawdzić, czy łańcuch ma odpowiednie napięcie. Po czyszczeniu szczotką warto umyć całość ciepłą wodą i dopiero wówczas zabrać się do smarowania. Niezbędne smary do łańcucha znajdziecie w sklepie Inter Motors zarówno online, jak i stacjonarnie. Sieć posiada aż 37 sklepów w całej Polsce, zatem bez trudu znajdziesz miejsce, w którym oferowane są wyłącznie wysokiej jakości części, akcesoria, oleje oraz chemia do motocykli.