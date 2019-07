Jak poprawnie wybić szybę w aucie. Pomoc w razie wypadku

Podczas wypadku na drodze może się zdarzyć, że drzwi do samochodu odmówią posłuszeństwa. Wtedy jedyna rozsądna droga prowadzi przez okno. Jeśli szyba nie stłukła się w wyniku wypadku, trzeba będzie ją zbić.

Czym wybijać szybę

Do tego zadania nada się praktycznie każdy odpowiednio twardy przedmiot. Może to być na przykład coś, co zwykle znajdziemy w samochodzie, na przykład klucz do kół czy gaśnica. Niestety, tych przedmiotów zwykle nie wozi się w pobliżu kierownicy, dlatego warto zaopatrzyć się w specjalny zbijak do szyby, który włożysz do schowka przy drzwiach albo położysz na miejscu pasażera. Możesz też zdecydować się na poręczny brelok ze zbijakiem.