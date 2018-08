Inspektorzy zatrzymali przeładowane dostawczaki. Rekordzista ważył o 5 ton za dużo

Przeładowane samochody dostawcze to norma na polskich drogach. Tym razem funkcjonariusze ITD zatrzymali aż cztery takie pojazdy. Jeden z nich wyróżnił się liczbą wykroczeń popełnionych przez jego kierowcę.

Nieoznakowany radiowóz Inspektoratu Transportu Drogowego w czwartek, 2 sierpnia, przemierzał ulice Radomia. Uwagę funkcjonariuszy przykuło iveco , którym kierowca przewoził tzw. suchy beton bez wymaganej plandeki . Inspektorzy mieli podejrzenia, że to auto było przeciążone. Skierowali je więc na dodatkową kontrolę.

Po zważaniu dostawczaka okazało się, że całość ważyła 8,5 t, choć w dowodzie rejestracyjnym DMC wynosiło tylko 3,5 t. To jednak nie koniec. Z auta wyciekały płyny eksploatacyjne, co przeważyło o decyzji mundurowych, by zatrzymać dowód rejestracyjny.