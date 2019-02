Inspektorzy ukarali kierowcę ciężarówki. Wiózł 24 tony nawozów, choć nie miał koła

Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiego ITD zatrzymali ciężarówkę z wyraźnie przechyloną naczepą. Okazało się, że zapakowanych 24 ton nawozu, na jednej z osi brakowało koła. Kierowca został ukarany mandat, a inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 14 lutego na krajowej "szesnastce" koło Ostródy. Patrol warmińsko-mazurskiego Inspektoratu Transportu Drogowego zauważył samochód ciężarowy, który jechał z przechyloną w prawo naczepą. Okazało się, że na trzeciej osi z prawej strony brakowało koła. Samochód należał do polskiej firmy i transportował z Litwy do Polski 24 tony nawozów.