Indian świętuje sukcesy we flat tracku. Powstała edycja specjalna FTR Championship Edition

Indian FTR Championship Edition to edycja specjalna, która nawiązuje do wyczynowego modelu FTR750. Oprócz odpowiedniego malowania ma też sporo elementów, które mają upodobnić tę wersję do profesjonalnej maszyny. Jest więc wydech Akrapoviča oraz w pełni regulowane zawieszenie z przodu i z tyłu.