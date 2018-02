Ile kosztuje najdroższa Skoda Fabia w ofercie? Będziesz zdziwiony

Wreszcie polski importer Skody ustalił cenę na limitowany model Fabia R5. Samochód wyposażono w najmocniejszy silnik, jaki obecnie można kupić w tym modelu. Ma też kilka przyjemnych dodatków, ale cena i tak zwala z nóg. Warto na nią spojrzeć z innej strony.

Skoda Fabia R5 to najdroższa wersja tego modelu, ale też bardzo atrakcyjna. (Materiały prasowe, Fot: Skoda)

Trzeba przyznać, że właśnie takiej ceny się spodziewaliśmy. W publikowanym kilka tygodni temu artykule prezentującym model, obstawiałem okolice 80 tys. zł i tak też się stało. Cena Skody Fabii R5 została ustalona na poziomie 77 900 zł i na chwilę obecną nie kupicie droższej wersji tego modelu. Co jest w nim tak szczególnego, poza faktem, że jest limitowany?

Na pewno najmocniejszy w Fabii silnik 1.4 TSI. 125-konna jednostka będzie oferowana wyłącznie w tej wersji, choć w gruncie rzeczy to tylko 15 KM więcej niż w do tej pory najmocniejszej odmianie 1.0 TSI. Motor połączono z 7-biegowym automatem DSG, ale najwięcej atrakcji daje wyjątkowa stylizacja samochodu. Zobaczcie to auto na poniższym wideo:

Znając szczegóły oferty wiemy już, że klient kupujący Fabię w cenie nieźle wyposażonej Octavii otrzyma bardzo dużo. Na liście elementów niewymagających dopłaty znalazły się, poza akcesoriami wyjątkowymi dla tej wersji, także: reflektory projektorowe

nawigacja Amundsen

adaptacyjny tempomat

bezkluczykowy dostęp do samochodu

kamera cofania

podgrzewane przednie siedzenia

automatyczna klimatyzacja

czujniki parkowania z tyłu

I teraz uwaga! Doposażając zwykłą Fabię do tego poziomu, zapłacicie mniej więcej tyle samo, ale nie otrzymacie i tak silnika 1.4 TSI. Ciekawe jest również to, że do Fabii R5 nie ma wyposażenia dodatkowego, są jedynie opcjonalne obręcze kół w kolorze czarnym lub zielonym, bez dopłaty. Tej wymaga jedynie rozszerzony pakiet przeglądów lub pogwarancyjny.