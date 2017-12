1 z 10 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów bezpieczeństwo + 3 testy zderzenioweiihsobrysowe testy zderzeniowe Tomasz Budzik 11-12-2017 (15:04) 1 z 10 IIHS wskazał najbezpieczniejsze auta 2017 roku. Są niespodzianki Które modele dostały Top Safety Pick+? Oferowany stopień bezpieczeństwa powinien być jednym z najważniejszych cech decydujących o zakupie samochodu. Które modele są pod tym względem najlepsze? Oto przygotowana przez Amerykanów lista na podsumowanie 2017 roku. Materiały prasowe Podziel się Insurance Institute for Highway Safety to amerykańska instytucja, której zadaniem jest sprawdzanie poziomu bezpieczeństwa oferowanego przez samochody oraz promowanie rozsądnych zachowań za kierownicą. Agencja co roku tworzy listę modeli, które najlepiej przeszły prowadzone przez nią testy drogowe i zderzeniowe. Dlaczego warto się z nią zapoznać? Przede wszystkim z powodu prób, którym poddaje ona samochody. Test obrysowy, w którym samochód uderza w przeszkodę jedynie 25 proc. szerokości maski, test wytrzymałości dachu, a także badanie skuteczności reflektorów w warunkach rzeczywistych to próby, które nie mają swoich odpowiedników w repertuarze Euro NCAP. Do tego dochodzi ciekawy test skuteczności systemów zapobiegania zderzeniom. Słowem, warto zapoznać się z wynikami instytucji zza oceanu, by nabrać innego spojrzenia. Oto najbezpieczniejsze modele, które zasłużyły na obecność w grupie Top Safety Pick+. Wymieniamy jedynie te samochody, które sprzedawane są w Europie lub mają na Starym Kontynencie swoje odpowiedniki. Małe samochody Subaru Impreza

- obrysowy test zderzeniowy: 4/4

- obrysowy test zderzeniowy po stronie pasażera: 4/4

- klasyczny test zderzeniowy: 4/4

- boczny test zderzeniowy: 4/4

- wytrzymałość dachu: 4/4

- zapobieganie zderzeniom: 6/6

- oświetlenie: 4/4 (LED) Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne