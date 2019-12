Hybrydy w firmie: jak to jest z ich serwisowaniem

Wiele przedsiębiorstw nie kupuje do swoich flot aut spalinowo-elektrycznych, bo uważa je za skomplikowane. Ich zdaniem zwiększa to ryzyko awarii i podnosi koszty przeglądów czy ewentualnych napraw. Dlatego nawet menedżerowie czy prezesi często wolą jeździć SUV-ami i limuzynami z dieslem pod maską niż hybrydą. Czy faktycznie istnieją ku temu realne przesłanki?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Autokult.pl, Fot: Mateusz Lubczański)

Silnik benzynowy, do tego motor elektryczny, skrzynia biegów, akumulatory, przewody wysokiego napięcia, czasami jeszcze napęd na cztery koła no i oczywiście procesory, które tym wszystkim sterują – na pierwszy rzut oka można być wręcz przerażonym poziomem skomplikowania aut hybrydowych. Jak to działa? Jak to obsłużyć? I wreszcie – jak to naprawiać i serwisować? Wiele firm woli nawet nie szukać odpowiedzi na tego typu pytania, tylko od razu kupują coś „normalnego”, najczęściej z motorem wysokoprężnym. A szkoda, bo rzeczywistość okazuje się zdecydowanie mniej skomplikowana.

Materiały prasowe Podziel się

Po pierwsze: klasyczne hybrydy marek, które mają wieloletnie doświadczenie w ich budowie są oparte na sprawdzonych silnikach wolnossących, co w dzisiejszych czasach jest już praktycznie niespotykane. W jednostkach takich moc bierze się z pojemności, a to gwarantuje również bezawaryjność i trwałość. Np. podstawowa jednostką w Lexusie ES 300h ma pojemność 2,5 litra, podczas gdy konkurencyjne marki stosują silniki najwyżej dwulitrowe, lub mniejsze.

Po drugie: klasyczne HEV (z ang. Hybrid Electric Vehicle) pozbawione są osprzętu typowego dla zdecydowanej większości klasycznych napędów: poza turbosprężarkami to rozruszniki, koła zamachowe, paski klinowe, świece żarowe, o katalizatorach wymagających uzupełniania AdBlue nie wspominając. Co więcej, ich skrzynie biegów to bezstopniowe automaty e-CVT – najmniej awaryjne spośród wszystkich znanych ludzkości i całkowicie bezobsługowe.

Materiały prasowe Podziel się

Po trzecie: sam silnik elektryczny i akumulatory nie wymagają żadnych czynności serwisowych ani wymiany części. Ten pierwszy nie ma praktycznie żadnych podzespołów ruchomych i jego trwałość ocenia się na setki tysięcy kilometrów. Te drugie z kolei, przynajmniej w przypadku Toyoty i Lexusa, to sprawdzona technologia niklowo-metalowo-wodorkowa – zachowują pełną efektywność znacznie dłużej niż baterie litowe. Nawet po przebiegu 300-400 tys. km ich sprawność przekracza 90 proc.!

Po czwarte: W hybrydach znacznie wolniej zużywają się klocki i tarcze hamulcowe. Te pierwsze nierzadko wytrzymują nawet 100-120 tys. km. To kwestia tego, że auto odzyskuje energię z hamowania, a klocki i tarcze wkraczają do akcji dopiero w końcowej jego fazie.

WP.PL Podziel się

Po piąte: Wszystko to sprawia, że serwisowanie auta HEV jest tańsze o 20-30 proc. niż samochodu z „normalnym” napędem, szczególnie diesla. Z kolei ryzyko awarii jest w zasadzie zerowe, co podkreślają wyspecjalizowane firmy jak ADAC, Dekra czy J.D. Power. Z ich badań, statystyk i raportów wynika, że klasyczne hybrydy należą do najbardziej bezawaryjnych samochodów na rynku, a ich właściciele do najbardziej zadowolonych ze swoich pojazdów.

Po szóste: W całej ponad 20-letniej historii obecności hybryd Toyoty i Lexusa na polskim rynku, nie było ani jednego przypadku konieczności wymiany jakiegokolwiek elementu układu hybrydowego na gwarancji.

WP.PL Podziel się

Po siódme: Cały proces współpracy motoru spalinowego z elektrycznym, ładowania baterii podczas hamowania i zwalniania etc. jest w pełni automatyczny i kompletnie niezauważalny.