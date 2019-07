Hybryda klasyczna kontra plug-in

HEV i PHEV. To hybryda, i to hybryda. Ale obie technologie tak naprawdę więcej dzieli niż łączy. Czym się różnią? Jakie mają wady i zalety? Dlaczego plug-iny nie cieszą się dużą popularnością?

Ładowanie

W założeniu konstruktorów plug-iny miały być idealnym wyborem dla ludzi, którzy na co dzień jeżdżą głównie po mieście. Zasięg na jednym ładowaniu baterii na poziomie 30 do 60 km miał im wystarczyć na dojazd do biura i powrót do domu wyłącznie na napędzie elektrycznym. I faktycznie tak jest, pod warunkiem, że właściciel ma możliwość podłączenia się do gniazdka na kilka godzin. A to może być kłopotliwe, gdy nie ma się własnego garażu, a infrastruktura publiczna do ładowania jest – tak, jak ma to miejsce choćby w Polsce – dosyć słabo rozwinięta.