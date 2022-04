Husqvarna z rekordową sprzedażą. Szwedzka marka radzi sobie coraz lepiej

W 2013 r. Husqvarna została kupiona przez austriacką firmę Pierer Mobility AG, czyli właściciela KTM-a. Był to punkt zwrotny w historii szwedzkiej marki. Od tego czasu sprzedała ona przeszło 300 tys. pojazdów, które w znacznym stopniu są bliźniaczymi konstrukcjami tych oferowanych pod marką KTM. Jednak zadbano o to, aby motocykle Husqvarny wyróżniały się wyglądem, a to, jak widać, przynosi efekty.