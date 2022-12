Honda CRF300L dostała nowy kolor i dodatki

Wygląd oczywiście ma znaczenie, ale ważna jest też druga nowość. Teraz Honda CRF300L już w standardzie ma na wyposażeniu osłony dłoni. Różnią się one barwą w zależności od wersji kolorystycznej motocykla. Przy nowym, szarym malowaniu są one czarne, natomiast przy czerwonym – czerwone. Takie same kolory (zależne od lakieru) mają siedzenia obu wersji.