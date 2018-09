1 z 9 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów historia + 2 toyotacamry Marcin Łobodziński 1h temu 1 z 9 Historia Toyoty Camry w pigułce. Auto wraca do nas po 15 latach 1982-1986: Toyota Camry (V10) Już w maju 2019 roku wróci po 15 latach nieobecności na rynku. Auto uwielbiane, dobrze kojarzone, choć rzadko spotykane. Nowa Toyota Camry będzie konkurować z Passatem, Insignią i Mondeo. Mamy dla was krótką historię tego modelu. Materiały prasowe Podziel się Po raz pierwszy Toyota zaprezentowała samochód o takiej nazwie nieco wcześniej, bo w 1979 roku, ale Celica Camry była czterodrzwiowym sedanem bazującym na modelu Celica. Można zatem stwierdzić, że Camry najpierw stanowiła wersję Celiki, ale od 1982 roku była już oddzielnym modelem. Sedana Toyoty zaprezentowano w 1982 roku i pozycjonowano go w klasie średniej, choć według dzisiejszych standardów, przy rozstawie osi 2600 mm, mógłby być najwyżej kompaktem. Co ciekawe, takie też informacje pojawiały się w niektórych materiałach Toyoty. Swoją drogą nic dziwnego, skoro model ten miał niewiele odbiegającą od Corolli sylwetkę. Pod maską montowano silniki benzynowe 1.8 o mocy ok. 100 KM oraz 2.0 o mocy 136 i 163 KM. Ten mocniejszy mógł być już postrzegany jako sportowy. Łącznie sprzedano około 250 tys. samochodów, a ze względu na wysoki komfort jazdy i trwałość, Camry od początku zyskała uznanie wśród klientów. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne