Harley-Davidson Sportster S w nowej wersji. Premiera 12 kwietnia

Harley-Davidson Sportster S to z jednej strony zupełnie inny model niż poprzednie Sportstery i różniący się od wszystkich klasycznych maszyn z Milwaukee, ale z drugiej nie brakuje mu harleyowego charakteru. Napędzany jest chłodzonym cieczą silnikiem znanym z modelu Pan America i jeszcze bardziej niż następcą starych Sportsterów można go nazwać modelem podobnym do V-Roda.