Focus wśród crossoverów. Jak plasuje się Focus Active w gamie crossoverów Forda?

Podniesione nadwozie, muskularne kształty i offroadowo wyglądające dodatki - to Ford Focus Active. Co wyróżnia terenowego atletę na tle crossoverów spod znaku niebieskiego owalu?

Ford Focus Active

Modne nadwozie

Auta z podwyższonym nadwoziem są obecnie bardzo pożądane przez klientów – po prostu im się podobają. Większy prześwit, masywniejsze koła i bardziej muskulary wygląd– nawet jeśli auto ma służyć jedynie do jazdy miejskiej, to takie zestawienie wydaje się ciekawsze od zwykłych kształtów hatchbacka. Między innymi dlatego każdy producent rozwija gamę SUV-ów i crossoverów – nie inaczej jest z Fordem.

Marka ma już swoich reprezentantów w każdym z istotnych segmentów. Jest najmniejszy Ford Eco Sport, jest SUV klasy średniej – Kuga, a w ofercie znalazło się miejsce również dla największego gracza, prosto z Ameryki – Forda Edge. Jeśli ktoś jest pewien, że chce takie auto, to z pewnością dobierze je w gamie Forda.

Co jednak z tymi, którzy nie są do końca przekonani? Tutaj do walki o klienta wchodzi najnowsza odmiana Forda Focusa – Focus Active, czyli crossover bazujący na popularnym modelu kompaktowym. To doskonały sposób na rozpoczęcie przygody z autami o nieco bardziej terenowym wizerunku. Takie rozwiązanie to najważniejsze zalety tradycyjnego SUV-a, bez jego największych wad.

Focus Active przede wszystkim ma to, co sprawia, że ludzie kochają crossovery – podniesione nadwozie, doprawione o terenowe dodatki. Dzięki temu może się podobać i pozytywnie wyróżnia się w gamie pozostałych wersji auta. Taki Focus ma styl, co sprawia, że łatwo go polubić. Jednocześnie odmiana Active dalej pozostała kompaktowym Fordem, co jest jej największą zaletą.

Zalety, bez typowych wad

Dzięki temu nie ma absurdalnie dużych kół, do których dokupienie opon jest niewspółmiernie drogie. Nadwozie jest tylko nieznacznie wyższe, co nie wpływa na wzrost spalania i komfort jazdy z wysokimi prędkościami. Na autostradzie Focus Active zachowuje się tak, jak każda inna odmiana modelu.

Brak podniesionego środka ciężkości sprawia, że auto zachowuje wszystkie zalety precyzyjnego prowadzenia klasycznej odmiany – a ta jest wzorem w swojej klasie. Crossover nie jest też cięższy od pozostałych wersji, dzięki czemu dynamika nie ulega zmianie. To przykład dobrej wymiany genów, która spowodowała zwiększenie atrakcyjności, bez żadnych skutków ubocznych.

Taka odmiana doskonale wpisuje się w pozostałą gamę wersji wyposażeniowych Focusa. Wersja Active jest najbardziej wszechstronna i doskonale łączy praktyczność i funkcjonalność ze stylem. Jej podwyższone zawieszenie pozwala na przejechanie lekkiego terenu, a kabina jest jednocześnie surowa i wyrafinowana. To ciekawe uzupełnienie oferty, w której jest już wersja sportowa (ST-Line), wersja elegancka (Titanium) i luksusowa (Vignale).

Nowoczesne rozwiązania dokładnie takie jak w każdym najnowszym Focusie

Nieco surowy i praktyczny charakter odmiany Active udanie kontrastuje z bogatym wyposażeniem i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Pod maską Focusa Active montowane są te same, oszczędne i dynamiczne jednostki napędowe – zarówno benzynowe, jak i ekologiczne diesle.

Zakres mocy to od 95 do 182 KM, a każdy silnik spełnia najnowszą normę emisji spalin Euro 6.2. Zastosowane są w nich najnowsze zdobycze techniki – w silnikach benzynowych auto odłącza jeden cylinder pod niewielkim obciążeniem i pracuje na dwóch cylindrach. Nowa gama diesli jest bardzo ekologiczna, a silnik 1,5 EcoBlue o mocy 95 KM zużywa jedynie 3,8 l/100 km paliwa w mieście i 3,3 l/100 km poza miastem.

Kompaktowy crossover Forda może być wyposażony w nowoczesną, 8-biegową skrzynię automatyczną (sterowaną pokrętłem) lub precyzyjną, 6-biegową skrzynię manualną. Dynamiczny układ kierowniczy dobrze pasuje do odpowiednio zestrojonego zawieszenia. Wersja Active prowadzi się tak samo dobrze jak pozostałe wersje Focusa, w czym bryluje zwłaszcza na tle popularnych SUV-ów.

Forda Focusa Active można wyposażyć w wiele rozwiązań podnoszących komfort jazdy – dokładnie tak samo jak pozostałe wersje. Aktywne reflektory przednie w technologii LED, system multimedialny z wyświetlaczem dotykowym czy podgrzewana przednia szyba – podniesiona wersja nadwoziowa nowego kompaktowego Forda może być tak samo dobrze wyposażona jak pozostałe.

Mało? Dzięki rozwiniętym możliwościom z zakresu łączności - modemowi Ford Pass Connect oraz aplikacji mobilnej Ford Pass - możemy zdalnie, za pomocą smartfonu, sprawdzić kluczowe parametry samochodu, zlokalizować go, zamknąć, otworzyć a nawet włączyć i wyłączyć silnik.

W bezpieczeństwie nowy Focus jest liderem w klasie, a Focus Active może mieć każdy z systemów zapewniających bezpieczeństwo czynne. Potrafi ostrzegać o wjeździe pod prąd, o zjeździe z pasa ruchu, czy o autach w ruchu poprzecznym (przy wyjeżdżaniu tyłem). W krytycznych sytuacjach może sam zahamować lub wspomagać omijanie przeszkody. W opcji ze skrzynią automatyczną jest adaptacyjny tempomat, który wyręcza kierowcę w wielu aspektach prowadzenia i czyni jazdę bezpieczną.

