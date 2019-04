1 z 8 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów paliwo Tomasz Budzik wczoraj (13:47) 1 z 8 Ekonomiczna jazda. Absurdalne i rzadkie metody na obniżenie spalania Tankowanie tylko rano Ceny paliw przekroczyły już 5 zł za litr. W takich warunkach tankowanie u wielu kierowców powoduje dyskomfort. Do walki o każdą najmniejszą kropelkę paliwa zmotoryzowani zaprzęgają najróżniejsze techniki. Oto kilka przykładów. WP.PL Podziel się 5,12 zł za litr benzyny 95 i 5,18 zł za olej napędowy to aktualne średnie ceny podstawowych paliw w Polsce. Sporo, a musimy jeszcze przygotować się na podwyżki. Nic dziwnego, że wielu kierowców poszukuje metod na obniżenie spalania. Niektórzy schodzą przy tym na manowce. Część zmotoryzowanych tankuje samochód tylko rankiem. Ich zdaniem niska temperatura, jaka panuje nocą, sprawia, że paliwo ma większą gęstość. Po odmierzeniu przez dystrybutor żądanej ilości, w rzeczywistości mamy więc dostawać nieco więcej, niż zapłaciliśmy. Rzeczywiście - gęstość cieczy zwiększa się wraz z obniżaniem temperatury. Trzeba jednak pamiętać o tym, że na stacjach paliwo przechowywane jest w podziemnych zbiornikach. Temperatura poniżej gruntu nie jest tak zmienna jak powyżej, gdzie wiele zależy od nasłonecznienia. Różnice pomiędzy temperaturą - a więc i gęstością - paliwa tankowanego za dnia i nocą są więc niewielkie. Przejdźmy do innych metod. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne