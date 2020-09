Eisenberg Racing przygotowuje szalony motocykl z silnikiem V8 o mocy 500 KM

200 KM w motocyklu to naprawdę dużo. Tę wartość minimalnie przekraczają tylko najszybsze seryjne maszyny na świecie. A co jeśli zamontować mocniejszy silnik? I to dużo mocniejszy. Tak 2,5 razy mocniejszy. Postanowili to sprawdzić Brytyjczycy z Eisenberg Racing. Ich motocykl ma silnik V8 i ma być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

W świecie motocykli co jakiś czas pojawia się projekt tak szalony, że aż trudno w niego uwierzyć. Zdecydowanie jednym z nich jest maszyna przygotowywana przez brytyjską firmę Eisenberg Racing. Jak twórcy sami twierdzą, prawdopodobnie jest to najbardziej ekstremalny motocykl w historii. Wszystko za sprawą silnika. Za napęd odpowiada jednostka V8. Jednak nie jest to przypadkowa konstrukcja, a stworzona specjalnie na potrzeby motocykla.

Oznacza to, że silnik ten jest stosunkowo kompaktowy i lekki, jak na jednostkę ośmiocylindrową. Nie mogło być mowy o wzięciu wielkiego V8 z amerykańskich samochodów i zbudowaniu motocykla dookoła niego. Takie rozwiązanie oznaczało by sporą nadwagę i kiepskie właściwości jezdne. Dlatego zastosowana w Eisenbergu V8 (EV8) jednostka napędowa ma 3000 cm3 pojemności i waży 80 kg. Do tego zadbano o to, żeby charakterystyka jej pracy odpowiadała potrzebom jazdy na motocyklu.

Materiały prasowe Eisenberg V8 (Materiały prasowe)

W konfiguracji wyścigowej (a zatem torowej) przy zastosowaniu paliwa E85 Eisenberg V8 ma oferować aż 500 KM przy 10 500 obr./min i 353 Nm. Przy ustawieniach drogowych i 98-oktanowej benzynie będzie to 420 KM. Podstawą konstrukcyjną silnika V8 w motocyklu firmy Eisenberg jest płaski wał korbowy (flatplane), który sprawdza się w jednostkach o stosunkowo małej pojemności. Podobne rozwiązanie stosuje Ferrari, a także używane było w Formule 1. Wśród jego zalet trzeba wymienić dobrą reakcję na gaz i dostosowanie do pracy przy wysokich obrotach. Do tego dochodzi charakterystyczny dźwięk takiego silnika.

Najważniejszym założeniem przy tworzeniu motocykla Eisenberg V8 było to, aby posiadał on "normalną" wagę, długość i wysokość. I trzeba przyznać, że się to udało. Oczywiście rozstaw kół nie należy do najmniejszych, jednak całość nie wygląda pokracznie ani dziwnie. EV8 podczas testów osiągnął prędkość 333 km/h, a twórcy twierdzą, że powinien się rozpędzić do 362 km/h. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z nakedem. Przy zastosowaniu owiewek wynik ten może wynieść nawet ponad 400 km/h.

Ten szalony projekt powstaje już blisko 5 lat i najbardziej imponujące jest to, że ma on mieć homologację drogową. Dzięki temu ma być najmocniejszym i najlżejszym "produkcyjnym" motocykle z silnikiem V8, jaki kiedykolwiek powstał.

