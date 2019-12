WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 5 testmotobmwbmw i3elektryczne auto 39 min. temu Dzień z BMW i3s, czyli czy auto elektryczne ma sens, jeśli mieszka się w bloku? Wielu mieszkańców bloków boi się, że auto elektryczne nie ma sensu w ich przypadku, bo nie będą mieli, gdzie go ładować. Michał Zieliński... Rozwiń Wiele osób twierdzi że jeżeli mies … Rozwiń Transkrypcja: Wiele osób twierdzi że jeżeli mieszkają w bloku w które nie mogą ładować samochodu elektrycznego takie auto nie ma sensu Ja twierdzę że to nieprawda Jako dowód zabieram babci na cały dzień jeżdżenia BMW i3 Noc spędziło pod blokiem Nie się nie ładował Tak jest sobota ja mam do załatwienia taka spraw na mieście więc tego jeszcze nie będzie dużo Tak mówiłem BMW stało Przez całą noc pod domem nie ładowało się obecnie ma 77.5 Baterii Co powinno wystarczyć na przejechanie 180 km Zobacz Ile tej Bartek będzie na koniec dnia I jaki będzie Tak w moim pierwszym stopem jest myjnia No mówiłem że stał na zewnątrz nie Ja już jestem po moim pierwszym tata Przejechałem 15 km samochód ma ciągle 79% baterii Pokazuje że zasięgu Jest jeszcze 170 Jedziemy dalej Ja dojechałem z moją koleżanką Punktu Jestem w centrum Warszawy Idę jeść I zobaczcie Albo czego stoję Tak tak tak to jest stacja ładowania I Super nowości Doładować sam Zupełnie za darmo No i powinien się Tak Nice ładuje się pokazało przez chwilę że o 17:10 samochód będzie miała No jest 15 Ja już jestem po obiedzie samochód ciągle się ładuje zaraz jadę dalej Ale Nim to zrobię tak Chciałam pokazać aplikację swojego życia Czy bez praw Poziom naładowania tutaj teraz widzę że ma 82% I przejadę 191 km Czyli Lepszy wynik Niższy gdy wyjeżdżam spod domu Nie poświęcam specjalnie czasu na szukanie stacji po co przyjechałem to zjadłem obiad i to jego zaparkowałem I tak aplikacja którą mam pokazywał Pozwala nie tylko na Sprawdzanie stanu baterii ale też na przykład na włączenie zdalne klimatyzacji to jest mega przydatny w dzień jak dziś Ponieważ mamy Bobo 28 Ostatnia jest ciepło Więc zdalnie mogę włączyć klimatyzację King Czemu podchodzę do samochodu i już Składany Ale jak jeździ się BMW i3 Po mieście to jest bajka Samochód jest bardzo mały ma mniej niż 4 metry długości Jest bardzo zazdrosny i dzięki temu łatwo się nie wciska Szczeliny małe miejsca parkingowe Jest o tyle fajnie że Jak już mnie się wciśnie tak takie małe miejsce To nie musicie płacić za parkowanie auta elektryczne są zwolnione z opłaty Za parkowanie w centrach miast dzięki temu oszczędzacie Innym przywilejem jest możliwość jazdy po buspasach dzięki czemu jeżdżąc po mieście ja oszczędzam co najmniej Kilkanaście minut dziennie A zdarza się że jest to dużo więcej właśnie dla Mogę wjechać na busko-zdrój ominąć korek No to prawda teraz jest sobota więc Nie korzystam z tego aż tak dużo no ale w tygodniu szczególnie godzinach porannych szczerze po południu Naprawdę dużo dużo E-sąd napęd Też jestem stworzony do miasta Bo Zobaczcie Jeżeli trzeba kogoś Lukę na Skręt w lewo Się pojawi No to Z tym radzi Moje podróżowanie po Warszawie powoli powoli dobiega końca Teraz tylko jadę na zakup No i będzie można wracać do domu Tak się kończy Przyjechałem Jestem już w galerii handlowej I wiem że jestem miejsce gdzie mogę naładować sam Tylko nie mam pojęcia gdzie ono jest i to jest chyba największy problem z jeżdżeniem samochodem elektrycznym Czy nie ta infrastruktura Która się rozwija ale brak jakiegokolwiek oznakowania często Nawet by się dojedzie na stacje ładowania samochodów nie wiadomo gdzie ona jest No bo jest adres Ale te punkty są tak schowane Że nie wiadomo kiedy jechać Więc jeżeli jest coś co naprawdę chciałbym zobaczyć żeby się poprawiło Jak szybko No to 20 oznakowanie Nic ani so E3 Nie Widzicie tego ale tam stoi 3 i się nie ładuje Mi się wydaje że z nami Gdzie to byłoby super Okazało się że To są zaje Nie ja już tu byłem jazda i 3 jest fajna Ale to już byłem Żyję więcej prądu jeżdżąc po tym parkingu niż wczoraj naładuje Chyba się poddaję za chwilę To było tutaj Jeszcze miejsca Problem z jazdą autem elektrycznym Na parkingu jest taki że go nie Nons Coś wyskakuje Nieżyjący ludzie i Nie wiedzą że idzie za nim sam Tak Dojechałem Udało się idź czy jesteś podpięte do ładowania pokazuje mi że będzie naładowany na maksa o 17 Mamy teraz 19:24 Więc też trochę zajmie ale ładuje się z gniazdka wiem czego oczekiwać Dla mnie ważne jest to że lecę na zakupy a w tym momencie sam Się ładuje i będzie miał więcej zasięgu Brzesko Skończyłem swoje zakupy Samo Święty od ładowania naładować Raczej nie Ale w każdym razie Mogę jechać dalej Zawsze doszło Mój te kilka punktów procentowych Koń Przejechałem 75 km Auto ciągle ma 73% VAT I pokazuje że przejdzie Szczepankowo 109 Kino Jak widzicie nawet że nie ma się gdzie ładować tego samochodu pod domem to miejsca doładowań Gdzieś na mieście jakaś stacja jak jest gniazdko i można Doładować ja na to że nie ładuje to BMW Właśnie takich Ja wam pokazywałem Zatem jest to też jego ładowania Wolnego Czasem jest uosobienie rzadko ale zawsze mam Bateria w tym samochodzie Jeszcze nigdy nie za Skończyła Uwaga zmiana musiałem Na stację i gotowe Ponieważ zazwyczaj o tym nie myślę Ten samochód Mam nadzieję że to rozwiało Które mam Temat elektromobilności ja się zgadza Długa długa droga Natomiast Moim zdaniem Teraz tak jak to działa Pociąg