Dwa pierwsze miesiące roku to 656 potrąconych na przejściach. Piesi nie mogą czuć się bezpiecznie

Przejście dla pieszych powinno być najbezpieczniejszym miejscem przekroczenia jezdni. Niestety w Polsce bardzo często tak nie jest. Statystyki są porażające – wynika z raportu brd24.pl.

W styczniu i lutym 2019 r. na samych przejściach dla pieszych potrącono aż 656 osób, z których przynajmniej 48 zginęło (dane są jeszcze niepełne). Oznacza to, że nadal wiele rzeczy w tej kwestii zostało do poprawienia. Infrastruktura drogowa powinna być lepsza, a kierowcy uważniejsi. Mimo iż wchodzący na przejście pieszy ma pierwszeństwo, to też powinien zachować ostrożność i upewnić się, że może bezpiecznie pokonać ulicę.