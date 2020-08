Ducati Streetfighter V2 uzupełni ofertę włoskiej marki

Streetfighter to "golas", który bazuje na sportowym Panigale. Dokładniej to mowa o odmianie V4 z silnikiem o pojemności 1103 cm3. 208 KM w Streetfighterze V4 robi wrażenie , a jednostka napędowa razem z całą konstrukcją jest przeniesiona ze sportowego modelu. Jednak Ducati już w przypadku Panigale dostrzegło, że nie każdy szuka tak ekstremalnych wrażeń. Dlatego oferuje ten model również z silnikiem V2 o pojemności 955 cm3. Teraz podobny zabieg planowany jest ze Streetfighterem.

Czego można się spodziewać po nowym modelu? Podobnie jak w przypadku wersji V4 będzie to w zasadzie Panigale bez owiewek oraz z nieco szerszą i zamontowaną wyżej kierownicą. W przypadku 4-cylindrowego Streetfightera jego silnik "kręci" się nieco niżej i oferuje 208 KM (względem 214 KM w Panigale). Masa jest niemal identyczna, a całość uzupełniają spoilery poprawiające docisk przy wysokich prędkościach.

Jeśli chodzi o Ducati Streetfightera V2 sytuacja zapewne będzie wyglądać podobnie. Oznacza to 2-cylindrowy silnik Superquadro w układzie V, który będzie generował 155 KM . Na sucho motocykl powinien ważyć 175-180 kg.

O tym, że model ten powstaje, świadczą słowa Claudio Domenicalego, szefa marki Ducati. Powiedział on, że - tak jak w przypadku Panigale - w ofercie jest mniej ekstremalna wersja, tak też w gamie "golasów" Ducati chce mieć różne kategorie maszyn do wyboru dla klientów. Zatem wygląda na to, że pojawienie się Streetfightera V2 jest tylko kwestią czasu.