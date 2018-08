Droga rowerowa, która nie jest drogą rowerową. Chodzi o znak

"Porozmawiajmy o drodze dla rowerów". Tak zatytułował nagranie z kontroli policyjnej rowerzysta, który prawdopodobnie jechał po drodze. Biegnąca obok ścieżka rowerowa, którą zdaniem policjantów powinien jechać, tak naprawdę ścieżką rowerową nie była.

Informowaliśmy już o sytuacji, w której można dostać mandat za jazdę drogą rowerową, ponieważ nie wszystko, co wygląda jak rower, jest rowerem. Dotyczy to jednośladów z silnikiem elektrycznym o mocy przekraczającej 250 W. W myśl przepisów taki pojazd nie jest rowerem. Tym razem sprawa wygląda nieco inaczej. Rower, którym poruszał się autor filmu był rowerem, ale ścieżka, na którą chcieli go skierować policjanci, ścieżką rowerową nie była.