Dobra passa na rynku jednośladów. W czerwcu padł rekord sprzedaży motocykli

Jak wynika z danych opublikowanych przez Polski Instytut Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), czerwiec 2022 roku był nie do końca udanym miesiącem dla rynku jednośladów. Łącznie zarejestrowano 4754 nowych pojazdów, co jest wynikiem o 4,7 proc. lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, za to gorszym niż w tegorocznym maju, a nawet gorszym od średniej z ostatnich pięciu lat, wynoszącej 4836 sztuk.