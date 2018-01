Do kupienia półtora passata. Zamiast diesla napędza go silnik z LPG

Volkswagen Passat w nadwoziu typu kombi to niezwykle popularny samochód na portalach ogłoszeniowych. Stąd, żeby go sprzedać trzeba się wyróżnić. Ten konkretny egzemplarz zachwycił internautów, a link do aukcji błyskawicznie obiegł sieć.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Passat z przyczepką na sprzedaż (allegro.pl, Fot: ID ogłoszenia: 7101652227)

Sprzedający oferuje bowiem nie jednego, a półtora passata. Do samochodu dołącza przyczepkę wykonaną na podstawie takiego samego, czerwonego kombi. Powstała w 2017 roku jako projekt zaliczeniowy pracy inżynierskiej i ma wewnątrz ok. 2 metry długości. Podobno można w niej spać. Na uwagę zasługują też zachowane tylne drzwi i relingi, które pozwalają na instalację małego bagażnika dachowego.

allegro.pl Podziel się

Nawet gdyby nie przyczepka, passat się wyróżnia. Pod maską ma silnik 1,8 turbo z chipem na ponad 30 KM oraz instalacją LPG. Właściciel zamontował też lepsze hamulce. Samochód ma bogate wyposażenie topowej wersji highline, w tym tapicerkę z Alcantary, nawigację i reflektory ksenonowe.

allegro.pl Podziel się