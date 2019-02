Dla każdego coś miłego - każda z wersji nowego Forda Focusa może być świetnie wyposażona i dopasowana do naszych potrzeb

Nowy Ford Focus ma szeroką gamę odbiorców. Nic dziwnego. Ten model od zawsze jest w czołówce sprzedaży europejskiego rynku. To oznacza konieczność rozbudowy gamy modelowej tak, by każdy znalazł auto doskonale dopasowane do oczekiwań i preferencji, jednocześnie jednak, aby to dalej mógł być Ford Focus a nie np. minivan czy niepraktyczne coupé.

Ford Focus Active (Materiały prasowe, Fot: Ford)

Dzięki takiemu podejściu można być pewnym, że jeśli tylko podoba nam się nowy model i przekonuje nas do siebie zaawansowanymi rozwiązaniami mechanicznymi lub systemami bezpieczeństwa, to bez problemu znajdziemy pakiet wyposażenia, które będzie dla nas. Oto krótki przewodnik po wszystkich wersjach, w jakich występuje najnowszy Focus.

ST-Line – dla urodzonych sportowców

W nowej odsłonie pomyślano o bardzo zróżnicowanych względem siebie odmianach, które mają inny wygląd, wyposażenie i przede wszystkim przeznaczenie. Dla osób, które lubią sportowy, dynamiczny charakter samochodu przygotowano wersję ST-Line, z możliwością uzupełnienia o dodatkowe wyposażenie ST-Line Business.

Focus ST-Line jest agresywnie wystylizowany – ma inne względem pozostałych odmian zderzaki - przedni i tylny, oraz kratki wlotu powietrza w przedniej atrapie o strukturze plastra miodu. Specjalnie dla nabywców ST-Line opracowano dedykowany wzór 17-calowych felg aluminiowych. Całości dopełniają sportowe listwy progowe oraz nowoczesne przednie światła przeciwmgielne typu LED.

We wnętrzu wersję ST-Line wyróżnia inna tapicerka foteli – z czerwonymi przeszyciami, skórzana kierownica w sportowej stylizacji, wykończona aluminium i skórą gałka zmiany biegów, podsufitka w ciemnej tonacji, nakładki na progi z logo wersji i sportowe nakładki na pedały. To wystarcza, aby nadać wnętrzu Focusa nieco sportowego klimatu i odróżnić go od wnętrz pozostałych wersji wyposażeniowych.

Wszystkie Focusy ST-Line są wyposażone w nieco utwardzone sportowe zawieszenie, dlatego ta konfiguracja jest dostępna dla mocniejszych wersji silnikowych - 1,0 EcoBoost 125 KM, 1,5 EcoBoost 150 i 182 KM i diesli 1,5 EcoBlue 120 KM i 2,0 EcoBlue 150 KM.

Wszechstronnie i stylowo – Ford Focus Active

Dla aktywnych obecna generacja ma coś specjalnego – wersję Active, która zmienia Focusa w prawdziwego crossovera. Dostępna jest zarówno jako hatchback i kombi i stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy tradycyjnymi odmianami modelu, a typowym SUV-em takim, jak Ford Kuga. To rozwiązanie dla tych, którym podobają się terenowo wyglądające modele i potrzebują nieco zwiększonego prześwitu, ale niekoniecznie chcą SUV-a.

To odmiana dla tych, którzy lubią przygodę. Do wędrówek dopasowany jest wystrój wnętrza wersji Active – jest jednocześnie surowy i wyrafinowany. Ta wersja to z jednej strony styl, a z drugiej praktyczność. Do zwiększonego prześwitu najlepiej będzie pasował system HSA – asystenta podjazdu pod wzniesienie, który przytrzymuje auto na 2,5 sekundy, zapobiegając jego stoczeniu. Przyda się każdemu, kto wykorzysta terenowe akcenty Focusa Active.

Elegancko i komfortowo – wersja Titanium

Elegancja odmiany Titanium przyciąga wzrok. Dedykowane felgi alumiowe, satynowe listwy i obramowania oraz seryjne tylne światła LED – taki Focus ma styl! Wyrafinowanie współgra z komfortem, bo Titanium jest już na starcie świetnie wyposażony. Inteligentne technologie, takie jak system multimedialny SYNC 3 z 8-calowym ekranem dotykowym, bezkluczykowy dostęp do otwierania i zamykania auta, czy automatyczna klimatyzacja dwustrefowa dobrze komponują się z welurowymi dywanikami, czy nastrojowym oświetleniem wnętrza diodami LED i eleganckimi listwami progowymi.

Podłokietnik tylnej kanapy, automatycznie ściemniające się lusterko, czujnik deszczu i czujniki parkowania zarówno z przodu jak i z tyłu – to wszystko poprawia komfort jazdy, dlatego w wersji Titanium jest seryjne. To bogato wyposażona odmiana – dla tych, którzy szukają wygody i prezencji.

Focus Vignale – luksus limuzyny dostępny w klasie kompakt

Jeśli komfort i elegancja wersji Titanium komuś nie wystarczą, to Ford proponuje jeszcze wyrafinowaną odmianę Vignale. Ma luksusowe wykończenie, rodem z najlepszych limuzyn, zamknięte w kompaktowym nadwoziu Forda Focusa.

Takie auto łatwo wyróżnić z zewnątrz po 20-ramiennych, 17-calowych felgach aluminiowych, zarezerwowanych tylko dla tej wersji. Inne są także wykończenia nadwozia – standardem są zderzaki Vignale i krata wlotu powietrza w stylizacji plastra miodu, z obramowaniem w kolorze satynowego aluminium. Dopełnieniem eleganckich linii są seryjne reflektory statyczne Full LED i dedykowane kolory lakieru.

Ponadczasowa stylizacja i najwyższa staranność, a przy tym dodatkowe, warte uwagi rozwiązania inżynieryjne – tylko w wersji Vignale standardem są szyby ze szkła akustycznego, zmniejszające poziom hałasu zewnętrznego. Gdy dodamy do tego wysoką jakość wykończenia detali wnętrza, elegancką tapicerkę skórzaną, nakładki na progi wykończone aluminium i welurowe dywaniki, to otrzymamy wnętrze wygodne, w najlepszym możliwym stylu.

Uzupełnieniem jest bardzo bogate wyposażenie - radioodtwarzacz z SYNC 3 i nawigacją satelitarną, elektryczna regulacja fotela kierowcy, system wspomagający parkowanie czy wyświetlacz parametrów na przedniej szybie samochodu (wyświetlacz przezierny czyli "Head Up Display") – w Fordzie Focusie Vignale to oczywistość.

Vignale to nie tylko luksusowe auto, to także dodatkowa obsługa. Auto kupuje się w jednym z dedykowanych tej odmianie salonów zwanych "Ford Store", w których można je indywidualnie skonfigurować. Po zakupie ma się dostęp do infolinii Vignale - która zawsze chętnie pomoże oraz do dodatkowych usług takich jak odbiór auta spod domu na przegląd. W końcu luksus nie jest definiowany przez sam samochód, ale też przez wszystko to, co jest związane z jego użytkowaniem.

Nie tylko wersje specjalne – jak skonfigurować nowoczesne auto?

Gama nowego Forda Focusa nie kończy się na odmianach specjalnych. Także te skromniejsze, takie jak szykowany pod zakupy flotowe Focus Trend, czy nieco bogatsza wersja dla odbiorcy indywidualnego (Trend Business) mogą ładnie wyglądać, być dobrze wyposażone i cieszyć swojego użytkownika. Gama opcji nowego modelu jest bardzo rozbudowana, wiele w niej opcji dotychczas dostępnych w samochodach segmentu premium.

Każdego Focusa można wyposażyć w 18-stopniową regulację foteli, bezkluczykowy dostęp, indukcyjną ładowarkę do telefonów czy adaptacyjny tempomat. Bez problemu wyposażymy go w modem Ford PassConnect z aplikacją Ford Pass, która umożliwia zdalne zamykanie, otwieranie i uruchamianie auta, dostęp do informacji o lokalizacji pojazdu i statusie systemów pokładowych. Takie połączenie umożliwia także stworzenie punkt Wi-Fi i czerpanie informacji o aktualnej sytuacji na drodze.