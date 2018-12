Diesel czy Benzyna? Jakiego Focusa wybrać?

Wybór silnika to zawsze spory dylemat i trudno znaleźć tych, którzy nie zastanawialiby się nad tym dłużej. Ostateczna decyzja to zazwyczaj wypadkowa potrzeb względem osiągów, liczby pokonywanych rocznie kilometrów, sposobu użytkowania - w mieście, czy na trasie - i indywidualnych upodobań. Nabywca nowego Forda Focusa ma o tyle łatwiej, że każdy wybór, którego dokona, będzie dobry.

(Fot: Ford)

Z benzyną we krwi

Wszystkie dostępne jednostki napędowe są bardzo nowoczesne i zapewniają możliwie niskie zużycie paliwa. Jednostki benzynowe są dwie, a każda z nich dostępna jest dodatkowo w dwóch wariantach mocy. To razem cztery opcje do wyboru o mocach od 100 do 182 KM. Już najsłabszy silnik 1,0 EcoBoost bez problemu napędza Focusa – dzięki turbosprężarce ma nisko położony moment obrotowy, który pozwala na płynną jazdę w mieście i zaskakująco sprawne wyprzedzanie w trasie.

125 konna wersja 1,0 EcoBoost to silnik, który przez 6 lat z rzędu otrzymywał nagrodę Międzynarodowego Silnika Roku w swojej kategorii pojemności skokowej. Pozwala na przyspieszenie od zera do 100 km/h w równe 10 sekund i rozwinięcie prędkości maksymalnej 200 km/h. To silnik dobrze znany miłośnikom Fordów – dał się poznać także od strony bardzo dobrej trwałości. Dla tych, którzy lubią sportowe osiągi, są zupełnie nowe jednostki EcoBoost o pojemności 1,5 litra i mocy 150 lub 182 KM.

Wszystkie silniki benzynowe mają trzy cylindry i turbosprężarkę, co sprzyja uzyskiwaniu dobrej dynamiki już od najniższych obrotów. Inżynierowie zadali sobie wiele trudu, aby w codziennej eksploatacji były przyjazne dla użytkownika – mają świetną kulturę pracy, przyjemne brzmienie i nie generują zbędnych wibracji. Jednostki benzynowe zostały wyposażone w układ odłączania jednego cylindra – podczas hamowania silnikiem i jazdy ze stałą prędkością pracują tylko dwa z trzech cylindrów. Sprzyja to oszczędności paliwa i zmniejszeniu emisji spalin.

Silniki benzynowe w nowym Focusie to propozycja dla osób, które cenią sobie dobre osiągi i przyjemny dźwięk silnika. Jednostki EcoBoost sprawdzą się w miejskich korkach i nawet na krótkich dystansach, ale też każda z nich da sobie radę w trasie, na przykład podczas wakacyjnych wyjazdów.

Oszczędnie, dynamicznie i ekologiczne – z dieslem pod maską

Silniki diesla to propozycje dla tych, którzy sporo jeżdżą i zależy im na oszczędności paliwa. Specjalnie dla nich Ford opracował nową generację czterocylindrowych silników EcoBlue. Mniejszy, o pojemności 1,5 litra, dostępny jest w wariantach mocy 95 i 120 KM, a większy, dwulitrowy, ma moc 150 KM. W każdym z nich inżynierowie postawili na wysoki i dostępny od najniższych obrotów moment obrotowy. Dzięki temu można jeździć na wysokich biegach, dodatkowo oszczędzając paliwo.

W jednostce 1,5 EcoBlue zwrócono szczególną uwagę na masę własną silnika. Dzięki odchudzeniu jednostki napędowej poprawiło się przyspieszenie i prowadzenie auta – ze względu na mniejszy ciężar z przodu pojazdu. Nawet wersja z najniższą mocą zapewnia dobre osiągi – przyspieszenie do 100 km/h dla auta ze skrzynią manualną wynosi 11,4 sekundy. Na uznanie zasługuje średnie zużycie paliwa. Mierzone według nowej normy WLTP, w normalnym ruchu drogowym, wynosi 3,6 litra na 100 km.

To prawdziwa jazda o kropelce. Mocniejsza wersja 120 KM przyspiesza do setki w równe 10 sekund i potrafi jechać nawet 194 km/h. Jest przy tym równie oszczędna. Ze względu na korzystny przebieg momentu obrotowego każda z wersji silnika 1,5 EcoBlue będzie przyjemna także w miejskiej eksploatacji.

Topowa odmiana wysokoprężna to 2,0 EcoBlue o mocy 150 KM i momencie obrotowym 370 Nm. To doskonała propozycja dla osób, które przemierzają dłuższe dystanse, często z dodatkowym obciążeniem i chcą to zrobić oszczędnie i dynamicznie.

Focus jeszcze nigdy nie był tak przyjazny środowisku

Niezależnie od rodzaju silnika, w Focusie postawiono na ekologię. Wszystkie dostępne jednostki napędowe, zarówno benzynowe jak i wysokoprężne, spełniają najnowszą normę emisji spalin Euro 6.2. Każdy egzemplarz ma dopracowany filtr cząstek stałych i układ start stop, który wyłącza silnik na postoju zmniejszając przy tym zużycie paliwa i ograniczając emisję spalin, zwłaszcza podczas miejskiej eksploatacji. Warto wiedzieć, że filtr cząstek stałych redukuje ich obecność w spalinach aż o 99%.

Największy silnik wysokoprężny – 2,0 EcoBlue wykorzystuje również AdBlue, czyli płyn na bazie mocznika i wody, aby przekształcać emitowane w spalinach tlenki azotu w azot i wodę. Nowy Focus, nawet w wersji z dieslem pod maską, jest ekologiczny i świetnie sprawdzi się także w ruchu miejskim.

Układ napędowy dopasowany do potrzeb i preferencji kierowcy

Jednak nawet najlepszy silnik potrzebuje odpowiednio dobrej skrzyni biegów. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie – miłośnicy skrzyń manualnych wybiorą ręczną, sześciobiegową przekładnię. Tym, którzy preferują komfort i relaks podczas jazdy proponuje się skrzynię automatyczną – dostępną opcjonalnie dla jednostek od 1,0 EcoBoost 125 KM i 1,5 EcoBlue 120 KM. I to nie byle jaką przekładnię, bo aż ośmiobiegową. Dzięki temu skrzynia zawsze znajdzie odpowiedni do warunków bieg, a podczas jazdy autostradą dodatkowe, najwyższe przełożenie, zapewni ciszę i oszczędność paliwa. To coś, czego nie ma żaden z popularnych kompaktowych konkurentów.

Skrzynia automatyczna to przekładnia hydrokinetyczna, dzięki czemu nie szarpie, tylko płynnie zmienia biegi, niwelując wszelkie możliwe drgania układu napędowego - i to bez zastosowania dwumasowego koła zamachowego. Ciekawostką jest samo jej sterowanie – zamiast tradycyjnego lewarka umieszczono pokrętło. Na tunelu środkowym nic nie wystaje i znalazło się dzięki temu miejsce na dodatkowe elementy. Wzrosła też wygoda samego przełączania kierunku jazdy. Jedną z opcji są łopatki do zmiany biegów na kierownicy, które dają możliwość bardziej sportowej jazdy.

Działanie układu napędowego zależy od wybranego trybu jazdy. Kierowca może wybrać pomiędzy trybem Normalnym, Eco lub Sportowym. Układ dostosowuje działanie napędu, w tym reakcje na wciśnięcie pedału przyspieszenia i opór jaki stawia kierownica. W samochodach z automatyczną skrzynią biegów modyfikowane są także momenty zmian poszczególnych przełożeń. Pozwala to jeszcze lepiej dopasować Focusa do kierowcy – do jego preferencji i aktualnej sytuacji na drodze.

Zupełnie nowe nadwozie - pełne nowinek technicznych

Nowoczesny układ napędowy nie mógłby być tak efektywny, gdyby nie odpowiednio zaprojektowane nadwozie nowego Forda Focusa. Dzięki temu, że całe auto zbudowano zupełnie od nowa, możliwe było zoptymalizowanie nadwozia pod kątem aerodynamiki. Nowy Focus jest nieco niższy niż poprzednik i ma smuklejsze, bardziej aerodynamiczne nadwozie. Dopracowano także spód auta od strony aerodynamiki – to poprawia prowadzenie przy wyższych prędkościach i zmniejsza zużycie paliwa.

Nadwozie nowego Forda Focusa skrywa jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie techniczne – aktywną przesłonę kraty wlotu powietrza. Otwiera się ona i zamyka, regulując ilość powietrza chłodzącego silnik – w zależności od aktualnych potrzeb. Gdy przesłony są zamknięte, redukują opór aerodynamiczny, a to zmniejsza zużycie paliwa.

Gdy jesteśmy przy nadwoziu, to warto wspomnieć o jego zwiększonej sztywności – łatwo to docenić podczas dynamicznej jazdy. Podobnie jak niższą masę własną, która poprawia zwinność auta podczas zmian kierunku jazdy. O odpowiedni komfort akustyczny luksusowej wersji Vignale dbają specjalne szyby ze szkła akustycznego, dodatkowo pochłaniające hałas.

Prowadzenie? Świetne, jak zawsze w Fordzie

Inżynierowie nie zapomnieli także o tym, co od zawsze wyróżniało Focusa wśród konkurentów – o zawieszeniu i układzie kierowniczym. Ten ostatni, dzięki małej liczbie obrotów pomiędzy skrajnymi położeniami, jest bardziej bezpośredni. Zawieszenie zostało skonstruowane tak, by połączyć odpowiedni komfort jazdy z typowym dla Fordów dobrym prowadzeniem.

Dodatkowo, pierwszy raz w tym modelu, nabywcy mogą dokupić aktywne zawieszenie DCC – z aktywnymi, regulowanymi amortyzatorami. Ta opcja pozwala na lepsze dopasowanie zawieszenia do aktualnych warunków – zwiększa komfort jazdy i poprawia prowadzenie.

Dopracowanie układu kierowniczego, zawieszenia i nowoczesne rozwiązania techniczne zawarte w nadwoziu stanowią dobre uzupełnienie dla dynamicznych i ekologicznych silników. Niezależnie od dokonanego wyboru jednostki napędowej, można być przekonanym, że nowy Ford Focus będzie autem dynamicznym, oszczędnym i przyjaznym w codziennej eksploatacji.