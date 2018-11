1 z 10 Czym jeżdżą prezydenci polskich miast? Niespodzianek nie brakuje Wybory samorządowe zakończone

Znamy już wyniki II tury wyborów samorządowych. Zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych prezydentów 7 największych polskich miast (i jednego mniejszego, gdzie urzęduje właściciel fantastycznego motocykla), by przekonać się, czym jeżdżą. Są to głównie auta, które codziennie widujemy na ulicach, ale znalazły się wyjątki. Zdjęcia modeli poglądowe.