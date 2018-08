Czują się jak władcy dróg. Mandaty przychodzą później

Ciężarówki blokujące ruch na autostradzie irytują kierowców "osobówek", lecz oni sami nie pozostają święci. W typowym polskim duchu pokazania innym, jak się powinno jeździć, blokują lewy pas. Mandaty za takie wyczyny mogą pojawić się w skrzynce nawet kilka miesięcy po wakacjach.

Policja nie zawsze jest na miejscu, by zareagować, ale nie oznacza to, że takie "szeryfowanie" uchodzi płazem niesfornym kierowcom. Za naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" przewidywane są 2 punkty karne. Funkcjonariusze mogą też zwrócić uwagę na "jazdę z prędkością utrudniającą ruch innym kierowcom", za co grozi mandat w wysokości od 50 do 200 zł. Wybitnie niespokojni kierowcy, którzy dodatkowo hamują w sposób powodujący zagrożenie, muszą liczyć się z mandatem w wysokością nawet 300 zł.