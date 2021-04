Co to jest przeciwskręt na motocyklu? Jeśli zrozumiesz, to nie zrobisz błędu

Przeciwskręt jest podstawą podczas jazdy na motocyklu, jednak wiele osób wykonuje go naturalnie, nawet się nad tym nie zastanawiając. Warto jednak poznać, o co w nim chodzi, aby w niebezpiecznej sytuacji odpowiednio zareagować. Oto czym jest przeciwskręt na motocyklu.

Przeciwskręt jest ciekawym zjawiskiem z kilku powodów. Przede wszystkim na początku brzmi dziwnie, bo jak to jest, że motocykl skręca w przeciwną stronę niż jego kierownica? Jednak jeszcze bardziej zaskakujące może być to, że każdy z niego korzysta, nawet gdy nie jest tego świadomy. Przychodzi to naturalnie. Jednak warto mieć świadomość o tym zjawisku, gdyż w razie niebezpiecznej sytuacji w zakręcie będziesz wiedzieć, jak zareagować i uniknąć wypadku.

Czym jest przeciwskręt?

Podczas manewrów parkingowych można powiedzieć, że wszystko działa jak należy. Po skręceniu kierownicy w prawo, motocykl kieruje się w tym samym kierunku. Gdy przednie koło skieruje się w lewo, to jednoślad pojedzie w tę samą stronę. Ale wystarczy nabrać tylko nieco większej prędkości i sytuacja się zmienia, ale przez to, że dzieje się to zupełnie naturalnie, a ruchy kierownicą są dużo mniejsze, dla wielu osób jest to niezauważalne.

O co chodzi? Zaczyna działać przeciwskręt, czyli w momencie, gdy skręca się (czy to na łuku drogi, czy zmieniając pas) w prawo, kierownica idzie w lewo. I na odwrót. Jeśli dopiero się zaczynasz przygodę z motocyklami i trudno ci w to uwierzyć, to warto zwrócić na to uwagę, skupiając się na ruchach motocykla i kierownicy podczas jazdy. O tym, dlaczego tak się dzieję, będzie za chwilę. Najważniejsze to zapamiętać ten fakt. Choć podczas normalnej jazdy przeciwskręt wykonuje się automatycznie, nawet o nim nie myśląc, to w sytuacji podbramkowej ta wiedza może uratować od wypadku.

W momencie, gdy wjedzie się szybko w zakręt i motocykl nie chce wystarczająco mocno skręcić, to wtedy trzeba działać świadomie i skręcić mocniej kierownicą w drugą stronę niż prowadzi droga. W takiej podbramkowej sytuacji już nie działa naturalny automatyzm – to trzeba wiedzieć i się tego nauczyć.

Jak wygląda jazda na wprost i skręcanie?

Motocykl bez ingerencji kierowcy będzie jechał na wprost. Wynika to z działających na niego sił. Łatwo się o tym przekonać puszczając na chwilę kierownicę i nie balansując ciałem. Analogicznie sytuacja wygląda na rowerze. Na czym zatem polega skręcanie? Na wybiciu motocykla z tej stabilności.

Opona motocyklowa posiada sporą krzywiznę (okrągły profil), przez co po przechyleniu motocykla na bok pokonuje on mniejszy dystans na jeden obrót kół. Wynika to z faktu, że koło (opona) ma większą średnicę na środku niż po bokach. Tak wyprowadzony z równowagi motocykl się pochyli i zacznie skręcać. Teraz powstaje pytanie, jak wyprowadzić jednoślad z równowagi? Odpowiedź jest prosta – skręcając kierownicę.

Pojawia się przeciwskręt

I w tym miejscu trzeba zauważyć, że w momencie skręcenia kierownicy w prawo motocykl pochyla się w lewo i na odwrót. A skoro jednoślad skręca w stronę, w którą się przechyla, to w efekcie skręcenie kierownicy w prawo powoduje zmianę kierunku jazdy w lewo. To zjawisko właśnie nazywa się przeciwskrętem, który służy temu, aby wyprowadzić motocykl z równowagi.

Przeciwskręt w praktyce

Z przeciwskrętu korzysta każdy motocyklista, ale (szczególnie w przypadku osób dopiero zaczynających swoją przygodę z jednośladami) wielu robi to nieświadomie. Łatwiej jest zauważyć efekt w postaci pochylenia się motocykla w stronę skrętu niż to, co je zainicjowało, czyli stosunkowo niewielki ruch kierownicą w przeciwną stronę. Warto zatem poćwiczyć świadome korzystanie z przeciwskrętu.

Najłatwiej jest go wykonywać na zasadzie odpychania od siebie kierownicy z tej strony, w którą chce się skręcić. Zatem np. popchnięcie jej z prawej strony spowoduje skręcenie przedniego koła w lewo, a całego motocykla w prawo. Skupiając się na tych wszystkich ruchach warto to przećwiczyć i obserwować zachowanie maszyny. Najlepiej sprawdzić to na pustej drodze nieco zmieniając kierunek jazdy. Takie ćwiczenie pozwoli zrozumieć i dobrze poznać działanie przeciwskrętu.

Ale po co to wszystko wiedzieć, skoro podczas jazdy każdy robi to odruchowo i naturalnie, nawet się nie zastanawiając? Dlatego, że są sytuacje, w których trzeba szybko zareagować i wykonać przeciwskręt świadomie. Chodzi o szybką jazdę w zakrętach. Jeśli podczas pokonywania łuku motocykl nie skręca dostatecznie mocno i zaczyna wyjeżdżać na zewnątrz zakrętu, wtedy należy odpowiednio zareagować zacieśniając linię jazdy poprzez wykonanie mocniejszego, ale płynnego przeciwskrętu.