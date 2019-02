Co potrafią nowoczesne samochody - przewodnik dla zagubionych

Niewiele dziedzin zmienia się tak szybko i w takim stopniu jak samochody. Tutaj każda kolejna generacja to postęp technologiczny, czasami tak duży, że trudno za nim nadążyć. Auta obecnie rozwijają się nie tylko mechanicznie, ale także pod względem elektroniki – pojawiają się systemy multimedialne, systemy wspomagające kierowcę i jego bezpieczeństwo. Całość wpływa na komfortowe i bezpieczne użytkowanie auta. Jakie zatem potrafią być nowe samochody?

Są oszczędne i dynamiczne zarazem

Do przeszłości należy sytuacja, w której do wyboru były małe silniki o niskiej mocy, ale mniejszym zapotrzebowaniu na paliwo oraz duże, które sprawiały kierowcy frajdę – za to kosztowne w utrzymaniu. Dziś każdy silnik musi być oszczędny, niezależnie czy to jednostka benzynowa, czy silnik diesla. Jako wzór - czy też przykład - weźmy choćby najnowszy produkt marki Ford - model Focus.

W tym samochodzie wszystkie silniki benzynowe mają 3 cylindry, a podczas zmniejszonego obciążenia pracują jedynie 2 z nich – to znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na paliwo. Do tego wszystkie wspomniane jednostki benzynowe zapewniają sporą moc i dobre osiągi (a klient może wybierać w szerokim zakresie od 100 do 182 KM).

Diesle z natury są oszczędne, a w ostatnich dziesięciu latach nabrały także dynamiki. W nowoczesnym aucie mają jednak jeszcze jedno wyzwanie – ekologię. W najnowszym Focusie opracowano nową generację diesli EcoBlue, które są dynamiczne, oszczędne (wg. danych producenta spalają 4 litry w mieście i 3,6 litra w trasie), a dodatkowo spełniają najnowszą normę emisji spalin – Euro 6.2. Dziś można jeździć nowym dieslem Forda bez wyrzutów sumienia względem ekologów, czy też alarmów smogowych.

Są dobrane stylem do użytkownika

Każdy z nas jest inny i każdy ma inne oczekiwania względem auta. Auto produkowane w tak wielkiej liczbie egzemplarzy jak wspomniany wcześniej Ford Focus powinno spełniać potrzeby szerokiego grona nabywców. Dlatego jego konstruktorzy postawili na zróżnicowanie gamy pod względem wersji o zupełnie innym stylu i charakterze.

Z jednej strony mamy usportowioną odmianę ST-Line, z drugiej elegancką odmianę Titanium lub luksusową wersja Vignale. Uzupełnieniem dla całej gamy jest kompaktowy crossover – Focus Active. Dlatego niezależnie od potrzeb klient może wybrać właściwą dla siebie wersję.

Poszczególne odmiany różnią się od siebie wyglądem zewnętrznym – postawione obok siebie na parkingu są łatwe do odróżnienia. Inne są także wyposażenie standardowe i wykończenie wnętrza – tak, by współgrało z innymi wyróżnikami danej stylizacji.

Oferują luksusy znane z klasy wyższej i troszczą się o klienta

Dziś nie każdy potrzebuje dużego auta. Luksusowe limuzyny są nieporęczne, niefunkcjonalne i trudno je zaparkować. Dlatego najnowsze kompakty oferują wyposażenie charakterystyczne dla aut segmentu premium. Bogaty system multimedialny, podwójne szyby czy wysokiej jakości ręcznie szyta skórzana tapicerka – bez problemu wyposażymy w to wszystko także naszego kompaktowego Forda.

Jeśli nabywcy zależy także na komforcie eksploatacji i serwisowania auta, to w przypadku tej marki dobrym wyborem będzie wersja Vignale – która ma specjalną, dedykowaną infolinię, a auta odbierane są na przeglądy spod domu klienta przez tzw. "concierge'a".

Nawet auta kompaktowe potrafią być pojemne i funkcjonalne

To także dobrze widać na przykładzie najnowszej odmiany Forda Focusa. Auto jest większe od poprzednika, dzięki czemu żaden z pasażerów nie będzie narzekał na ilość miejsca. Już w wersji hatchback przestrzeń za tylnymi siedzeniami ma 375 litrów, a kombi wyznacza nowe standardy pojemności bagażnika. Nie tylko w klasie kompaktowej, ale też wśród większych aut – ma rekordowe 608 litrów.

Standardem jest to, że po złożeniu tylnych siedzeń można uzyskać płaską podłogę, a tylna klapa jest szeroka i może być sterowana elektrycznie. Funkcjonalność poprawiają także dodatki takie jak tunel na długie przedmioty (np. na narty), albo specjalne miejsce na roletę bagażnika po jej demontażu.

Focus kombi ze złożonymi tylnymi siedzeniami może pełnić rolę naprawdę pojemnego auta do przewożenia bagażu – ma aż 1653 litry przestrzeni bagażowej.

To wyposażenie i jakość definiują komfort, nie wielkość auta

Znacznie zmieniło się postrzeganie samochodów pod względem elementów poprawiających komfort eksploatacji i samej jazdy. Wiele elementów dostępnych kiedyś jedynie w drogich pojazdach dziś jest dostępne w klasie kompaktowej. Przykładem może być aż 8-biegowa, hydrokinetyczna skrzynia automatyczna w nowym Focusie. Zarówno liczba biegów jak i sam rodzaj skrzyni jest identyczny z tym, co oferują producenci premium w swoich limuzynach. Dziś ten sam komfort można mieć w kompaktowym Fordzie.

Gama dodatków dotyczących komfortu znacznie się powiększa. W najnowszym Fordzie dostępnych jest wiele rozwiązań, które znacznie poprawiają komfort, a w poprzednich generacjach auta były niedostępne. Dziś można zamówić nie tylko podgrzewane fotele, ale i podgrzewaną przednią szybę czy podgrzewaną kierownicę – tak, by zimowa eksploatacja była trochę łatwiejsza.

Prawdziwym przełomem są systemy multimedialne. Ford Focus może być wyposażony w najnowszy system SYNC 3, który można sterować albo przyciskami z kierownicy albo z dotykowego ekranu o przekątnej 8 cali. Auto można wyposażyć w dodatkowy, profesjonalny system nagłośnienia, a standardem jest możliwość połączenia z telefonem przez system Bluetooth. W wielu wersjach dostępna jest nawigacja satelitarna, która również znacznie ułatwia jazdę - choćby dzięki funkcji, która "na żywo" ostrzega przed korkami.

Mało? Dzięki modemowi Ford Pass Connect samochód staje się moblinym punktem WiFi, posiadającym dodatkowe funkcjonalności z zakresu łączności - m.in. dzięki aplikacji mobilnej FordPass możemy kontrolować przeróżne parametry samochodu, zdalnie go zamknąć, otworzyć a nawet włączyć i wyłączyć silnik.

Nowoczesne auta bezpieczne jak nigdy przedtem

Patrząc na rozwój samochodów to właśnie wzrost bezpieczeństwa jest tym, co najszybciej zauważamy. Mowa nie tylko o bezpieczeństwie biernym, choć wyniki testów zderzeniowych pokazują, jak wytrzymałe na uderzenia są obecne auta - zwłaszcza w porównaniu do aut sprzed 10 czy 20 lat. Najbardziej jednak rozwinęła się technika wspomagania kierowcy, eliminowania błędów i minimalizacji ich skutków.

Najnowszy Ford Focus wyposażony jest w imponującą liczbę systemów bezpieczeństwa. Przede wszystkim potrafi ostrzegać kierowcę przed niebezpieczeństwem – gdy ten wjedzie pod prąd, gdy nadjeżdża inne auto w ruchu poprzecznym podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego lub w sytuacjach, gdy może wydarzyć się kolizja.

Drugą rolą systemów bezpieczeństwa jest wspomaganie kierowcy – gdy potrzeba nagle ominąć przeszkodę, to elektroniczny asystent wspomaga układ kierowniczy tak, aby łatwiej było to zrobić. Focus pomoże także wtedy, gdy auto utraci przyczepność – elektronika przywróci autu właściwy kurs.

Najbardziej przełomowe są aktywne systemy bezpieczeństwa. Najnowszy kompakt Forda potrafi sam zahamować, aby uniknąć kolizji. Auto cały czas monitoruje sytuację przed samochodem po to, aby właściwie zareagować. Przeciwdziałanie wypadkom możliwe jest jeszcze w inny sposób – przez częściowe przejmowanie kontroli nad samochodem. Aktywny tempomat potrafi sam ruszać i się zatrzymywać, a odpowiedni układ bezbłędnie kontroluje utrzymywanie auta w pasie ruchu.

Współcześnie = bezpiecznie, komfortowo i w dobrym stylu